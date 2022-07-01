Stranger Things hayranlarının 'keşke benim olsa' diyeceği birbirinden güzel aksesuar ve figürler derledik.

Stranger Things resmen 'yıllarca' beklediğimiz dördüncü sezonuyla nihayet geldi. İlk kısmın aldığı güzel yorumlardan sonra gözler ikinci kısımda. Yeni sezonun yarattığı heyecansa dizinin hayran kitlesini daha da genişletti.

Hatta diziye küsen pek çok izleyici de bu başarılı sezon sonrası seriyle arasını düzeltti. Peki siz hangi gruptasınız? Eğer siz de sıkı bir Stranger Things hayranıysanız, bu listede sizin için bayılacağınız aksesuar ve figürler derledik!

Stranger Things'in her detayına bayılanların duvarında mutlaka olması gereken harika ve uygun fiyatlı bir posterle başlayalım.

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Stranger Things'teki her karakterin yeri ayrı. Ama tabii ki her şeyin başladığı andan itibaren orada olan üçlümüzün yer aldığı bazı ikonik anlar da ayrıca etkileyici oluyor. Böyle bir andan harika bir tablo isteyenlere şahane bir önerimiz var.

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Hem uygun fiyatlı hem de bol çeşitleriyle her zevke uygun olmayı başaran kupalar, herhangi bir dizi, film ya da karakter adına en çok tasarlanan ve satın alınan seçeneklerden biridir desek sanırım yanılmış olmayız. Haliyle bu listeye de eğlenceli bir baskısı olan bir kupa yakışırdı.

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Stranger Things'in unutulmaz mekanlarından Palace Arcade'in anahtarları cebinizde gibi hissettirecek güzel bir anahtarlık da iyi bir seçenek olabilir!

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Telefonunuza, bilgisayarınıza, defterlerinize ya da canınız nereye isterse oraya yapıştırabileceğiniz harika Stranger Things çıkartmaları.

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Puzzle yapmayı sevenler için de bir seçeneğimiz var. Serinin tüm yıldızlarının yer aldığı bu puzzle, tam da yapıp duvara asmalık bir puzzle.

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Eleven'ın en ikonik ve saklamaya değer anlarından birinin figürü: Battle Eleven!

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Listede bir kupa daha var; bu sefer biraz daha iddialı. Stranger Things'in meşhur canavarlarından birinin ellerinden kahve içmek isterseniz...

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Hem Lego hem Stranger Things aşıklarını büyüleyecek bir lego seti... Fiyatı tuzlu olsa da, biz yine de listemize eklemiş olalım...

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Son olarak da yine resmen 'koleksiyonluk' olan bir Dungeons and Dragons seti ekledik. Stranger Things'in temelini atan bu efsaneler dünyasını yakından incelemek için harika bir eser. İçinde tüm yaratıklara, oyunun her bir detayına ve hikayesine görsel olarak ulaşabileceğiniz müthiş bir kitap var.

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