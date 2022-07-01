Stranger Things resmen 'yıllarca' beklediğimiz dördüncü sezonuyla nihayet geldi. İlk kısmın aldığı güzel yorumlardan sonra gözler ikinci kısımda. Yeni sezonun yarattığı heyecansa dizinin hayran kitlesini daha da genişletti.
Hatta diziye küsen pek çok izleyici de bu başarılı sezon sonrası seriyle arasını düzeltti. Peki siz hangi gruptasınız? Eğer siz de sıkı bir Stranger Things hayranıysanız, bu listede sizin için bayılacağınız aksesuar ve figürler derledik!
Stranger Things hayranları için 10 aksesuar ve figür
Stranger Things'e ait her şey burada: Stranger Things The Upside Down posteri
Stranger Things'in her detayına bayılanların duvarında mutlaka olması gereken harika ve uygun fiyatlı bir posterle başlayalım.
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz!
Muhteşem üçlüden ürkütücü ve ikonik bir an: Stranger Things tablosu
Stranger Things'teki her karakterin yeri ayrı. Ama tabii ki her şeyin başladığı andan itibaren orada olan üçlümüzün yer aldığı bazı ikonik anlar da ayrıca etkileyici oluyor. Böyle bir andan harika bir tablo isteyenlere şahane bir önerimiz var.
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kupalar hassas noktanızsa: Stranger Things karakter desenli kupa
Hem uygun fiyatlı hem de bol çeşitleriyle her zevke uygun olmayı başaran kupalar, herhangi bir dizi, film ya da karakter adına en çok tasarlanan ve satın alınan seçeneklerden biridir desek sanırım yanılmış olmayız. Haliyle bu listeye de eğlenceli bir baskısı olan bir kupa yakışırdı.
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Kimsenin unutamadığı bir mekan: Palace Arcade anahtarlık
Stranger Things'in unutulmaz mekanlarından Palace Arcade'in anahtarları cebinizde gibi hissettirecek güzel bir anahtarlık da iyi bir seçenek olabilir!
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Dört sezonun özeti gibi, istediğini kullan: Stranger Things çıkartmaları
Telefonunuza, bilgisayarınıza, defterlerinize ya da canınız nereye isterse oraya yapıştırabileceğiniz harika Stranger Things çıkartmaları.
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Yaz geldi, boş vakit çok: 1000 parçalık Stranger Things puzzle'ı
Puzzle yapmayı sevenler için de bir seçeneğimiz var. Serinin tüm yıldızlarının yer aldığı bu puzzle, tam da yapıp duvara asmalık bir puzzle.
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
İkonik bir andan ikonik bir figür: Battle Eleven figürü
Eleven'ın en ikonik ve saklamaya değer anlarından birinin figürü: Battle Eleven!
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
İçinden ne içmek istersiniz bilemedim, ama koleksiyonluk olduğu kesin: Mind Flayer'lı tasarım kupa
Listede bir kupa daha var; bu sefer biraz daha iddialı. Stranger Things'in meşhur canavarlarından birinin ellerinden kahve içmek isterseniz...
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Fiyatı tuzlu ama harika görünüyor: Lego The Upside Down seti
Hem Lego hem Stranger Things aşıklarını büyüleyecek bir lego seti... Fiyatı tuzlu olsa da, biz yine de listemize eklemiş olalım...
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Gerçek bir koleksiyonluk parça daha: Dungeons and Dragons Art and Arcana
Son olarak da yine resmen 'koleksiyonluk' olan bir Dungeons and Dragons seti ekledik. Stranger Things'in temelini atan bu efsaneler dünyasını yakından incelemek için harika bir eser. İçinde tüm yaratıklara, oyunun her bir detayına ve hikayesine görsel olarak ulaşabileceğiniz müthiş bir kitap var.
Yakından bakmak ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.