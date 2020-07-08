Stranger Things Oyuncularının İlk ve Son Halleri

Yakında 4. sezonu ile izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Netflix serisi Stranger Things’in oyuncuları, geçen üç sezon boyunca oldukça değişti. Birbirinden yetenekli oyuncuların bir arada bulunduğu ve harika senaryosuyla bizi ekrana bağlayan seriyi henüz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi ve gelecek yeni sezon için heyecanlı bekleyişe katılmanızı tavsiye ederiz.

Yayınlandığı 2016 senesinden bu yana kendine büyük bir izleyici kitlesi oluşturan ve efsane diziler arasına adını yazdıran Netflix serisi Stranger Things, yakında 4. sezonuyla karşımıza çıkacak.

Stranger Things, hikayesiyle, arka fonda sürekli bize eşlik eden harika müzikleriyle ve yarattığı evrenle olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da adından bolca söz ettiren yapımlar arasında yer alıyor.

Hepimiz büyük bir heyecan ve merakla artık Stranger Things 4. sezonunu geleceği günü bekliyoruz. Bu yazımızda, heyecanlı bekleyiş devam ederken, Stranger Things oyuncularını ekranda gördüğümüz ilk günden bu yana, seride yaşadıkları olayların da etkisiyle nasıl değiştiklerine ve neler yaptıklarına birlikte göz atacağız.

Stranger Things oyuncularının ilk ve son Halleri

Eleven / Millie Bobby Brown

Stranger Things’in Eleven’ı olarak tanıdığımız ve kusursuz performansıyla takdiri hak eden başarılı oyuncu Millie Bobby Brown, onu seride ilk kez gördüğümüzde henüz 12 yaşındaydı. Stranger Things’den önce de bazı televizyon dizilerinde ufak rollerde yer alan Brown, Eleven karakterini canlandırma şekliyle ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu göstermiş oldu. Bu başarı da onun gelecekte adı Oscar ile yan yana gelebilecek yetenekler arasında anılmasını sağladı.

Mike / Finn Wolfhard

Seride Mike karakterini canlandıran Finn Wolfhard, Stranger Things dışında da oyunculuk kariyerinde oldukça başarılı ilerleyenlerden biri. Stranger Things kadrosuna dahil olduğunda o da henüz 14 yaşındaydı ve The 100, Supernatural gibi yapımlar ile oyunculuk kariyerine çoktan başlamıştı bile. Sonrasında da Stephen King’in kült eseri It’in sinema uyarlamasında rol alan Finn Wolfhard aynı zamanda müzikle de ilgileniyor ve Calpurnia isimli bir müzik grubu var.

Dustin / Gaten Matarazzo

Stranger Things’in en sevilen karakterlerinden Dustin’i canlandıran Gaten Matarazzo, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnesinde başlayanlardan. Sonrasında ise bu başarılı kariyerine pek çok müzik klibi, dizi ve filmde çeşitli karakterleri canlandırarak devam ettirmiş. Stranger Things 1. sezonunda bizlerin karşısına çıktığında 14 yaşında olan Matarazzo şimdi 17 yaşında ve her sezon daha da iyiye giden performansıyla geniş kitlelerin beğenisi kazanmaya devam ediyor.

Lucas / Caleb McLaughlin

Stranger Things’in bir diğer başarılı ve genç yeteneği ise Lucas karakteriyle hayatımıza dahil olan Caleb McLaughlin. McLaughlin de oyunculuğa tıpkı Matarazzo gibi tiyatro sahnesinde başladı ve 2012-2014 yılları arasında Broadway’deki Minksoff sahnesinde sergilenen Aslan Kral oyununda Genç Simba karakterini canlandırdı. Seriye dahil olduğunda ise 15 yaşındaydı. Hem Stranger Things’den önce hem de sonra pek çok dizide de rol almaya devam eden McLaughlin, seride parlayan yıldızlardan biri.

Will / Noah Schnapp

Serinin ilk sezonundan itibaren hiç yüzü gülmeyen, başına gelmedik şey kalmayan ve hepimizi bol bol endişelendiren sessiz karakterimiz Will’i ise Noah Schnapp canlandırıyor.

Özellikle Stranger Things 2. sezondaki üstün performansıyla en çok beğeni toplayan isimlerden biri olan Noah Schnapp, bu kusursuz performansı sergilerken henüz 13 yaşındaydı. Schnapp’in filmografisi de tıpkı rol arkadaşları gibi oldukça kalabalık. Pek çok dizide, filmde ve müzik klibinde de yer alan Schnapp aynı zamanda ilk sezondan bu yana en çok değişen isimlerden biri olmuş diyebiliriz.

Max / Sadie Sink

2012 senesinden itibaren pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyununda görev alan Sadie Sink’i ilk olarak Stranger Things sezon 2’de tanıdık. Max karakterini canlandıran Sink, 3. sezon ile birlikte artık ekibin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. İlk önemli oyunculuk deneyimini Broadway’in ünlü müzikallerinden Annie’de yaşayan Sink, Stranger Things ile birlikte kariyerine ivme kazandırmış oldu.

Billy / Dacre Montgomery

Stranger Things’in en önemli gizli kahramanlarından olan Billy’yi canlandıran Dacre Montgomery de çocukluk yıllarından itibaren oyunculukla iç içe büyümüş isimlerden biri. Canlandırdığı karakterle hepimizin sevgisini kazanan Montgomery, oyunculuk dışında kendi şiirlerinden oluşan bir podcast serisi üzerinde çalışıyor.

Nancy / Natalia Dyer

2008 senesinden beri aktif bir oyunculuk kariyerine sahip olan Natalia Dyer’i Stranger Things’de Nancy karakteriyle izliyoruz. Bu başarılı seri dışında ağırlıklı olarak filmlerde görev alan Natalia Dyer, şimdiye kadar 11 farklı filmde yer almış. Stranger Things ise başarılı oyuncunun ilk dizi deneyimi olmuş.

Jonathan / Charlie Heaton

Stranger Things’de Will’in abisi Jonathan rolünde izlediğimiz Charlie Heaton, seride tıpkı kardeşi gibi sessiz ve gizemli bir karakter. 2012 senesinden bu yana oyunculuk kariyerinde sağlam adımlar atmış olan Heaton aynı zamanda müzikle de ilgileniyor ve şimdiye kadar Half Loon ve Comanechi isimli iki farklı grupta yer aldığı biliniyor.

Steve / Joe Keery

Stranger Things’in Steve’i Joe Keery, 2015 senesinden beri pek çok projede oyuncu olarak yer almış ancak yıldızını Stranger Things ile parlatanlar arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu aynı zamanda müzikle de ilgileniyor ve uzun yıllar Post Animal isimli müzik grubunda yer almış ve bu grup dışında solo müzik çalışmalarına da devam etmiş. Şu an 28 yaşında olan başarılı oyuncu, hem müzik hem de oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Erica / Priah Ferguson

Stranger Things serüvenine ikinci sezonda konuk oyuncu olarak başlayan ve Lucas’ın kardeşi Erica rolüyle büyük sempati kazanan Priah Ferguson, Stranger Things 3. sezonda ise ana karakterlerden biri olarak aramıza geri döndü. Onu Stranger Things’de ilk gördüğümüzde ise henüz 11 yaşındaydı ve oldukça başarılı bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Şu an 14 yaşında olan Ferguson şimdiden altı farklı filmde ve altı farklı dizide rol aldı bile.

Bob / Sean Astin

Stranger Things’de on bölüm boyunca canlandırdığı Bob karakteriyle seriye dahil olan Sean Astin, kariyeri başarılarla dolu yetenekli bir oyuncu. Serinin en acı dolu ölümlerinden birini bize izleten Astin, aynı zamanda Yüzüklerin Efendisi serisinde Samwise karakteriyle de gönüllere taht kurmuştu. Astin, 1980 senesinden beri aktif olarak oyunculuk yapıyor ve aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısı.

Jim / David Harbour

David Harbour, Stranger Things’in en kritik karakterlerinden biri olan Jim’i canlandırıyor ve çoğumuz da muhtemelen onu bu rol ile tanıdık fakat aslında uzun yıllardır devam eden bir oyunculuk kariyeri var. 1999 senesinde tiyatro sahnesinde başlayan yolculuğuna pek çok film ve dizi de sığdıran Harbour, şu an 45 yaşında ve pek çok projede daha karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Joyce / Winona Ryder

Stranger Things’in ve Will’in acılı annesi Joyce karakterini canlandıran Winona Ryder, 1985 senesinden beri onlarca projede yer aldı. Beetlejuice (Beterböcek) filmiyle yükselişe geçen kariyeri boyunca Altın Küre, BAFTA, Grammy gibi pek çok prestijli ödüle adaylıkları bulunan ve Altın Küre’yi bir kere kucaklamayı başaran yetenekli oyuncu, Stranger Things’de canlandırdığı karakter ile de büyük beğeni topladı.

Stranger Things 4. sezonuyla yakında izleyicisiyle buluşacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle setlere de ara verildi ve dizi ve film sektörü de tıpkı pek çok sektör gibi salgından olumsuz etkilendi. Stranger Things’in 4. sezon çekimleri de bu sebeple ertelenmişti ve bu da serinin merakla beklediğimiz en yeni sezonuyla biraz daha geç buluşacağız demek oluyor.

Şubat ayında yayınlanan fragman ise serinin yeni bölümleri gelene kadar heyecanımızı diri tutmaya yetecek güçte diyebiliriz. İzlemeyenler için fragmanı aşağıya bırakıyoruz, keyifli seyirler. Dilerseniz, 4. sezonla ilgili tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.