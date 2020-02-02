Modern yaşamın koşturmacasıyla bazen gerekli kişisel hijyen rutinleri yerine getirilemeyebiliyor. Bazen bir yere geç kalmaktan, bazen eve uzak olmaktan, ya da suyun eksikliğinden dolayı insanlar; saçlarını yıkayamayabiliyor. Biz de bu gibi durumlarda yardımı dokunabilecek bazı geçici saç temizleme yöntemlerini sizin için derledik.

Duş almak, saçlar ve kafa derisini temiz tutarak saç sağlığını korumanın en önemli yöntemlerinden biri. Uzmanlar, saçların haftada 2-3 kere uygun bir şampuanla birlikte yıkanmasını öneriyor. Ancak saçların her gün şampuanla yıkanması önerilmiyor zira bu, saçları ve saç derisini sağlıklı tutan yağları tamamen temizleyerek saçları kurutuyor. Bu da kepek oluşması, saçların kırılması gibi sorunlara yol açabiliyor.

Günümüzde çoğu insan saçlarını temiz tutmak için uygun şartlara sahip olsa da bazen bunu yapmak için gerekli şartlara sahip olunamayabiliyor. Birkaç gün süren seyahatler, evden uzak kalma, suların kesik olması gibi nedenler saç hijyeninin sağlanmasının önüne geçebiliyor. Ancak bu tip durumlarda geçici olarak saçları temiz tutmak ya da en azından temiz görünmesini sağlamak mümkün.

Kiri ve yağı almak

Eğer elinizde bebek pudrası, mısır nişastası, kuru şampuan ya da alkol varsa saçınızı kısa bir süre idare edecek şekilde temizleyebilirsiniz. Saç köklerinize bir miktar bebek pudrası dökmek ya da kuru şampuan uygulamak, fazla yağın emilmesini sağlayacaktır. Bebek pudrası yerine mısır nişastası kullanılabilir, ancak koyu bir saç rengine sahipseniz bu yöntem saçlarınızın beyaz görünmesine neden olabilir. Bunu engellemek için nişastaya kakao benzeri farklı bir toz eklenebilir. Ayrıca kuru şampuan kullanmak, saç kokunuzu da tazeleyeceğinden daha uygun bir seçenek olacaktır. Ancak bu üçüne değil de etil alkole sahipseniz, bir pamuk ya da bir peçeteye biraz alkol döküp saç köklerinizi hafifçe silebilirsiniz. Alkol, saç derinizde biriken fazla yağı ve kiri kolayca sökecektir. Ancak bu yöntem, koku adına hiçbir gelişme sağlamayacaktır.

Saçları, yağı gizleyecek şekilde şekillendirmek

Saçlarınızı bir nebze temizlemek için aceleniz yoksa, sadece günü geçirmek istiyorsanız ya da yukarıda belirttiğimiz hiçbir malzemeye erişiminiz yoksa saçlarınızı temiz görünecek şekilde şekillendirebilirsiniz. Saçlarınızı toplamak, yağlı saçın sürekli yüzünüze değmesini engelleyerek daha rahat ve temiz hissetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca yapabilirseniz saçlarınızı tamamen örmek, kir ve yağın uzun süre gizli kalmasına yardımcı olacaktır. Topuz gibi bazı saç toplama biçimleri ya da bir saç bandı da yeterince temiz görünmekte fayda sağlayabilir. Son olarak basitçe bir şapka takmak, duş alma şansına erişene kadar hijyenik görünmenin en kolay yolu olabilir.