Subaru, Elektrikli Araç Fabrikası Kuracağını Açıkladı

İlk elektrikli otomobilini geçtiğimiz aylarda duyurarak bu konuda oldukça geç hamleler yapan Subaru, sürdürülebilir araçlar hakkında hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dev şirketin önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil fabrikası kurmayı ve 2030'da tamamen bu araçlara yönelmeyi planladığı görüldü.

Dünya çapında hız kesmeden etkisini sürdüren iklim değişiklikleri, gezegenimizin, hayvanların ve insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Durum böyle olunca da birçok farklı alandan sürdürülebilirlik konusunda adımlar geliyor. Karbon emisyonlarının önemli bir kısmını oluşturan otomotiv sektörü de bunlardan birisi.

Dünya çapından birçok otomobil üreticisi, önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde içten yanmalı motorlu araçların üretimini durdurmayı ve tamamen elektrikli çevre dostu araçlara yönelmeyi planlıyor. Şimdi ise elektrikli araçlar konusunda oldukça geç kalan Japonya merkezli otomobil devi Subaru’dan bir açıklama geldi.

Önümüzdeki yıllarda elektrikli otomobil fabrikası kurulacak

Geçtiğimiz aylarda Toyota ile yapılan bir ortaklık sonucunda ilk elektrikli otomobili Solterra’yı tanıtan otomobil devinin elektrikli araçlar konusunda önemli bir hamle yapacağı açıklandı. Gelen haberlere göre CEO Tomomi Nakamura, kazançlar ile ilgili yapılan bir toplantıda şirketin elektrikli araçlar konusundaki geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve 2025’ten sonra bir fabrika kuracaklarını ifade etti.

Tesisin milyarlarca dolara mal olacağı ve Japonya’daki Ouzumi fabrikasının yanına inşa edileceği aktarıldı. Ayrıca Subaru’unun elektrikli araçlar konusunda oldukça ciddi olduğu, burada üretilen otomobillerin dünya çapına ihraç edileceği belirtildi. Bu tarz araçlara olan talebin son yıllarda arttığını vurgulayan Nakamura, konu ile ilgili fazla detay vermedi ancak üretimin küçük çapta başlayacağını ve zamanla genişleyeceğini aktardı.

Subaru’nun 2027’de elektrikli araç üretimine başlayıp 2030’da tamamen bu araçlara geçmeyi planladığı belirtiliyor. Ayrıca önümüzdeki birkaç yılda Subaru araçlarının Toyota teknolojisini kullanan hibrit araçlara yönelmeye başlayacağı da gelen haberler arasında bulunuyor.

Belirttiğimiz gibi Japonya merkezli dev şirket, elektrifikasyon konusunda oldukça geç hamleler yaptı. Geçen yılın sonuna doğru tanıtılan Solterra, Toyota’nın Motomachi fabrikasında üretilmişti. Yani Toyota ile olan ortaklık elektrikli araçlar konusunda Subaru’nun imdadına yetişmişti. Bunun yanı sıra şirket, birkaç ay önce sevilen aracı WRX STI’ın içten yanmalı motorla üretilmeyeceğini duyurmuştu. Bu da modelin elektrikli gelme ihtimalinin bulunduğunu gözler önüne sermişti.