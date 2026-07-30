Lamborghini, Ferrari Gibi Süper Spor Otomobiller Neden Hiç Euro NCAP Testine Girmiyor?

Lamborghini, Ferrari ve McLaren gibi süper spor otomobillerin Euro NCAP sonuçlarını hiç merak ettiniz mi? Aslında bu araçların test edilmemesinin nedeni güvenlikten çok, Euro NCAP'in çalışma sistemiyle ilgili.

Euro NCAP denildiğinde akla ilk olarak aile otomobilleri, SUV'lar ve günlük kullanım araçları geliyor. Ancak milyonlarca liralık süper spor otomobillerin bu listelerde yer aldığına pek şahit olamıyoruz.

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Aslında Euro NCAP'in hangi araçları test ettiğini belirleyen kriterler, Lamborghini veya Ferrari gibi markaların üretim anlayışıyla pek örtüşmüyor. Gelin bunun nedenlerine birlikte bakalım.

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Euro NCAP her aracı test etmiyor.

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Euro NCAP, piyasaya çıkan her otomobili test eden bir kuruluş değil. Önceliğini Avrupa'da yüksek satış hacmine sahip ve çok sayıda sürücüyü ilgilendiren modellere veriyor. Bu nedenle Volkswagen Golf, Renault Clio veya Peugeot 3008 gibi binlerce kişinin satın aldığı otomobiller test edilirken, yılda birkaç yüz ya da birkaç bin adet üretilen süper spor otomobiller listeye çoğu zaman girmiyor.

Lamborghini ve Ferrari'nin birçok modeli sınırlı üretimle satışa sunuluyor. Bazı versiyonlardan dünya genelinde sadece birkaç yüz adet üretiliyor. Euro NCAP açısından bakıldığında bu kadar düşük üretim hacmine sahip otomobilleri test etmek, çok daha fazla kullanıcıyı ilgilendiren modeller kadar öncelikli görülmüyor.

İşin içinde maliyetler de var.

Bir Euro NCAP testi sırasında birden fazla sıfır kilometre araç tamamen kullanılamaz hale geliyor. Farklı hızlarda ve farklı açılarda yapılan testler için aynı modelden birden fazla otomobil gerekiyor. Milyonlarca liralık süper spor otomobiller söz konusu olduğunda bu maliyet katlanarak artıyor. Üstelik test sonuçlarının etkileyeceği kullanıcı kitlesi oldukça sınırlı olduğu için Euro NCAP bu kaynakları daha yaygın modellere ayırmayı tercih ediyor.

Ancak bu süper spor otomobillerin güvensiz olduğu anlamına gelmiyor.

Euro NCAP testine girmemiş olmak, bir otomobilin güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Lamborghini, Ferrari ve benzeri markalar da satış yapabilmek için Avrupa Birliği'nin zorunlu güvenlik ve homologasyon standartlarını karşılamak zorunda. Yani bu araçlar belirli güvenlik testlerinden geçiyor ancak Euro NCAP'in tüketici odaklı yıldız değerlendirme programında yer almıyor.

Bu segmentte geliştirilen araçlarda öncelik yüksek performans, aerodinamik yapı, hafiflik ve sürüş dinamikleri oluyor. Karbon fiber monokok şasiler gibi oldukça dayanıklı yapılar kullanılsa da, bu otomobiller günlük aile kullanımına yönelik değerlendirme kriterleriyle tasarlanmıyor. Bu yüzden Euro NCAP'in puanlama sistemi ile süper spor otomobillerin geliştirilme amacı birbirinden farklı iki yaklaşımı temsil ediyor.