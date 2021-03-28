Süveyş Kanalı'nı Tıkayan Dev Geminin Dümeni Kurtarıldı

Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nın tıkanmasına neden olan 400 metrelik dev geminin toprağa batan dümeni, yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı. Ancak geminin halen pruva tarafının kurtarılamadığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde neredeyse dünya ticaretinin geçiş noktalarından birisi olan Süveyş Kanalı'nda etkisi fazlasıyla büyük ölçüde olan bir olay gerçekleşmişti. Evergreen Marine Corporation bünyesinde görev yapan 'The Ever Green' isimli 400 metrelik dev bir gemi, Süveyş Kanalı'nın güney ucunda yüksek hızlı rüzgarlar nedeniyle karaya oturmuştu.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birisi olan gemi, Süveyş Kanalı'nı boydan boya kapatmıştı. Geminin kanalı kapatmasıyla kanalın her iki ucunda da uzun gemi kuyruğu oluşmuştu. Halen kurtarma çalışmaları devam eden gemiden bugün yeni bir gelişme geldi. Uzun bir süredir kanalı tıkayan geminin dümeninin dipteki tortudan kurtarıldığı açıklandı.

Gemi halen sıkışmış durumda:

Geminin teknik müdürü Bernard Schulte Shipmanagement adına konuşan bir yetkili tarafından yapılan açıklamada geminin halen sıkışmış durumda olduğu belirtildi. Geminin dümeni kurtarılmış olsa da pruvasının iskele tarafı kum ve çamura halen saplanmış durumda. Yetkili, cumartesi günü gemiyi kurtarmak için 11 römorkörün görev yaptığını da açıklamalarına ekledi.

Süveyş Kanalı Kurumu'nun başkanı, cumartesi günü yaptığı açıklamada cuma gecesi geminin kıç tarafının Süveyş'e doğru hareket etmeye başladığını açıklamıştı. Fakat başkan, işçilerin gelgitin geri çekilmesiyle çabalarını durdurduğunu belirtti. Başkan, geminin herhangi bir zamanda bulunduğu noktadan kaymasını ve hareket etmesini beklediklerini de ekledi.

Geminin tam olarak ne zaman serbest olacağı hakkında şu anda tahmin yapamayacaklarını belirten başkan, "Dürüst olmak gerekirse tam olarak ne zaman bitireceğimizi söyleyemem. Belki bugün, belki yarın. Bu geminin nasıl tepki vereceğine bağlı. Bu büyüklükte bir gemiyle uğraşırken tarak gemileriyle davranışları bilinmemektedir, çekmeye nasıl tepki vereceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.