Temmuz ayında sıfır otomobil satın almayı planlayanlar için Suzuki'nin kampanyaları dikkat çekiyor. Markanın hibrit teknolojili modellerinde sunulan fiyat avantajlarını ve güncel fırsatları sizler için bir araya getirdik.

Japon otomobil üreticisi Suzuki, düşük yakıt tüketimi, hibrit motor seçenekleri ve kompakt SUV modelleriyle Türkiye pazarında dikkat çekmeye devam ediyor. Marka, Temmuz 2026 döneminde çeşitli modellerinde sunduğu kampanyalı fiyatlar ve satış destekleriyle yeni araç sahibi olmak isteyen tüketicilere önemli avantajlar sunuyor. Suzuki'nin güncel ürün gamında Swift Hibrit, Vitara Hibrit ve S-Cross Hibrit gibi modeller öne çıkıyor.

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Bu içerikte Suzuki'nin Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat avantajlarını bir araya getiriyoruz. Özellikle Vitara ve S-Cross modellerinde liste fiyatına göre kampanyalı satış fiyatları sunulurken, markanın hibrit odaklı ürün gamı da tüketicilerin ilgisini çekiyor.

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Suzuki Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

Suzuki Vitara Hibrit

Suzuki S-Cross Hibrit

Suzuki Vitara Hibrit

Suzuki'nin hibrit SUV modeli Vitara Hibrit'in fiyatında sınırlı bir indirime gidildi. Daha önce 2 milyon 108 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 2 milyon 63 bin TL'ye geriledi. Böylece Vitara Hibrit'te 45 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu.

Suzuki S-Cross Hibrit

Markanın bir diğer hibrit SUV modeli S-Cross Hibrit'in fiyatı da aşağı yönlü güncellendi. Daha önce 2 milyon 253 bin TL'den satışta olan model, yeni fiyat listesinde 2 milyon 153 bin TL'ye geriledi. Bu değişimle birlikte S-Cross Hibrit'te 100 bin TL'lik indirim gerçekleşti.