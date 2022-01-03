SUV segment araçların sevilen özelliklerini hibrit teknolojisi ile başarılı bir şekilde birleştiren Yeni Suzuki Vitara Hibrit, şık görünüşünü destekleyen akıllı teknolojilerle donatıldı. 4x4 sürüş deneyimini günümüz dünyasına uyarlayan Yeni Suzuki Vitara Hibrit dikkat çeken özelliklerine ve 2021 fiyatlarına gelin yakından bakalım.

SUV segment, hibrit teknolojisi ve 4x4 sürüş dediğimiz zaman herkesin aklına pek çok farklı otomobil modeli gelebilir. Tüm bunları şık tasarıma sahip tek bir kasada toplayan model ise Yeni Suzuki Vitara Hibrit’tir. Yeni Suzuki Vitara Hibrit, bildiğimiz anlamdaki otomobil sistemlerini alıyor ve onları günümüz dünyasının verimli ve akıllı teknolojileriyle donatarak yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor.

Yeni Suzuki Vitara Hibrit; 4x4 sürüş deneyimi sayesinde her türlü zeminde sürücüyü yolda bırakmıyor, SUV özellikleriyle şehir içinde gerçekten benzersiz görünüyor ve hibrit teknolojisi sayesinde bugüne kadar görmediğiniz bir verimlilik sağlıyor. Üstelik bunları oldukça şık bir tasarımla sunuyor. Gelin Yeni Suzuki Vitara Hibrit dikkat çeken özelliklerini daha yakından inceleyelim ve 2021 fiyatlarını görelim.

Sürüş ve motor: Otomatik, spor, kar ve kilit modları

Yeni Suzuki Vitara Hibrit, 48V hibrit teknolojisine sahip. 48V lityum iyon batarya ve 48-12V DC/DC dönüştürücüden oluşan bu sistem çok daha güçlü bir geri beslemeyle çalışıyor. Araç yavaşladığı zaman geri kazanılan enerji yeniden kullanılıyor ve böylece çok daha verimli bir tüketim sağlanıyor. Araç hızlandığı zaman ise devreye giren tork destek kontrolü ve tork takviyesi araç gücüne güç katıyor.

1.4 BOOSTERJET direkt enjeksiyonlu turbo motor tork gücünü benzersiz bir noktaya getiriyor. Bu motor sayesinde en düşük devirde bile en yüksek tork gücüne ulaşabiliyorsunuz. Özel enjeksiyon sistemi sayesinde maksimum yakıt verimliliği sağlıyor. Ek özellikleri sayesinde çok daha yüksek sıkıştırma sunuyor.

Allgrip 4x4 sürüş sistemi ise Suzuki’nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı ve Yeni Suzuki Vitara Hibrit ile zirveyi gördüğü bir teknoloji. Orta konsolda bulunan tek buton sayesinde otomatik, spor, kar ve kilit modlarından birini kolayca seçebilirsiniz. Şehir modu maksimum yakıt tasarrufu sağlarken 4x4 modu doğayla bir bütün olmanızı sağlıyor.

Güvenlik: Şeritten ayrılma uyarısı ve kör nokta uyarı sistemi

Yeni Suzuki Vitara Hibrit güçlü, yakıt tasarrufu sağlıyor, harika görünüyor ve yetmezmiş gibi sürücülere günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı teknolojiler sunuyor. En ufak detayında bile özenle kullanılmış olan bu akıllı teknolojiler sayesinde ister bir amatör olun ister bir usta; bu model ile güvenlik konusunda endişeniz olmayacak.

Şeritten Ayrılma Uyarısı, Şeritten Ayrılmanın Önlenmesi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Adaptif Hız Sabitleme sistemi, Stop & Go ile Adaptif Hız Sabitleme, Çift Sensörlü Fren Desteği, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Geri Görüş Kamerası, Ön ve Arka Park Sensörleri gibi akıllı teknolojiler sayesinde Yeni Suzuki Vitara Hibrit her zaman güvende olmanızı sağlıyor.

Özellik ve donanım: LED Gündüz Sürüş Farları

Akıllı teknolojilerle donatılmış güvenli ve güçlü bir araç herkesin hayali. Yeni Suzuki Vitara Hibrit bütün bu özelliklerini destekleyecek özenle geliştirilmiş donanımlara sahip. Tüm bu donanımlar sayesinde çok daha konforlu bir sürüş deneyimi sizi bekliyor. Son derece kullanışlı olan bu donanımların aynı zamanda gözlerin hep üzerinizde olmasını sağlayacak kadar şık olduğunu da eklemek gerekiyor.

9” Multimedya Cihazı, 4,2” Renkli LCD Bilgi Ekranı, Panoramik Sunroof, Otomatik Klima, 710 litre Geniş Bagaj Alanı, SUZUKI’nin Klasik SUV Motifleri, LED Farlar, LED Gündüz Sürüş Farları ve Sis Farları gibi donanımlar sayesinde sürüş deneyiminizin keyfi arttığı gibi geçtiğiniz yollarda herkesin dönüp bir daha bakacağından emin olabilirsiniz.

Kozmik siyah tavan rengine sahip olan Yeni Suzuki Vitara Hibrit; buz mavisi, fil dişi, güneş sarısı, galaksi gri, turkuaz mavi, kırmızı, inci beyazı, gümüş gri, kozmik siyah gibi tarzınızı dilediğiniz gibi yansıtabileceğiniz pek çok benzersiz renk seçeneği üzerinden otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.

Yeni Suzuki Vitara Hibrit teknik özellikleri:

1.4L BOOSTERJET 48V SHVS Mild Hybrid motor

1373 cmc 4 silindir

129/ 5,500 PS/dev.dak maksimum güç

235 /2,000-3,000 Nm/dev.dak maksimum tork gücü

6 İleri Tam Otomatik vites

Hava Kanallı Disk ön fren ve disk arka fren

4.175 mm uzunluk

1.775 mm genişlik

1.610 mm yükseklik

2.500 mm dingil uzunluğu

1120 litre maksimum bagaj hacmi

47 litre yakıt depo hacmi

0-100 km/s Hızlanma 9.5 saniye

Maksimum Hız 190 km/s

Yeni Suzuki Vitara Hibrit 2021 fiyatları:

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x2: 517.500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GL Elegance (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x2: 523.500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x4: 569.500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GL Elegance (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x4: 575.500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x2: 617.500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid 6AT GLX Premium (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x2: 623.500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Tek Renk), otomatik, benzin, 4x4: 655.500 TL

1.4 Boosterjet 48V Mild Hybrid Allgrip 6AT GLX Premium (Çift Renk), otomatik, benzin, 4x4: 661.500 TL

SUV segmentin en iyi özelliklerini hibrit teknolojisiyle birleştirerek 4x4 sürüş deneyimi sunan Yeni Suzuki Vitara Hibrit dikkat çeken özelliklerinden bahsettik ve modelin 2021 fiyat opsiyonlarını gördük. Yeni Suzuki Vitara Hibrit hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.