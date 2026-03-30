iPhone Uygulamalarının Programlama Dili Switft ile Android Uygulaması Geliştirilebilecek

Apple’ın iPhone uygulamalarında kullandığı Swift programlama dili artık Android desteği sunuyor. Yeni SDK ve araçlarla geliştiriciler, tek bir dil kullanarak iki platform için uygulama geliştirebilecek.

Apple’ın yıllardır kendi ekosisteminde kullandığı Swift programlama dili, artık sınırlarını aşıyor. Evet, yanlış okumadınız: Swift ile artık Android uygulamaları geliştirmek mümkün hâle geliyor.

Bugüne kadar geliştiriciler iOS için Swift, Android için ise Kotlin veya Java kullanmak zorundaydı. Bu da hem zaman hem de maliyet açısından ciddi bir yük oluşturuyordu. Ancak Swift’in Android desteğiyle birlikte bu durum değişebilir.

Swift Android’de nasıl çalışacak?

Apple'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Swift 6.3, Android için Swift SDK'sının ilk resmi sürümünü içeriyor. Bu SDK ile Swift dilinde yerel (native) Android uygulamaları geliştirmeye başlayabilir, Swift paketlerinizi Android derlemesini destekleyecek şekilde güncelleyebilir ve Swift kodunu Kotlin/Java ile yazılmış mevcut Android uygulamalarına entegre etmek için Swift Java ile Swift Java JNI Core araçlarını kullanabilirsiniz. Bu, Swift ile platformlar arası geliştirme (cross-platform) konusunda yeni fırsatlar yaratan önemli bir dönüm noktasıdır.

Daha fazla bilgi edinmek ve kendi projelerinizde Android geliştirme için Swift'i denemek için "Android için Swift SDK'sı ile Başlangıç" (Getting Started with the Swift SDK for Android) bölümüne göz atın.

Apple ve açık kaynak geliştirici topluluğu, bu süreç için özel bir ekip kurdu. “Android Working Group” adı verilen bu ekip, Swift’in Android üzerinde sorunsuz çalışabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladı.

Yayınlanan Swift SDK for Android sayesinde geliştiriciler artık Swift ile doğrudan Android uygulamaları yazabiliyor. Üstelik Swift’in Java ile iletişim kurabilmesini sağlayan araçlar da geliştirildi. Yani Swift kodları, Android sistemine oldukça doğal bir şekilde entegre olabiliyor.

Bu gelişme, mobil uygulama geliştirme tarafında ciddi bir kırılma yaratabilir. Çünkü artık geliştiriciler, tek bir kod tabanı ile hem iOS hem Android uygulaması geliştirme imkanına sahip olabilir. Özellikle küçük ekipler ve girişimler için bu, büyük bir avantaj anlamına geliyor. Aynı anda iki platforma çıkmak artık çok daha kolay hâle gelebilir.

Tabii bu durum, Android dünyasının vazgeçilmezleri olan Kotlin ve Java için de yeni bir rekabet anlamına geliyor. Swift’in performansı ve modern yapısı, bazı geliştiricilerin tercihlerini değiştirebilir.