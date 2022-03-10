Bildiğiniz gibi bir süredir kredi kartına taksit yaptırarak telefon alma şansımız yok. Ancak kimse cebinden bir anda binlerce lira harcayamayacağı için taksitle telefon almanın alternatif yöntemleri ortaya çıktı. Gelin taksitle telefon nasıl alınır yakından bakalım ve taksitle cep telefonu almanın yöntemlerini görelim.

Teknolojinin en hızlı zamanlarından birini yaşıyoruz. Her sene akıllı telefon üreticileri daha önce görülmemiş özelliklere sahip modeller tanıtıyorlar. Hadi alayım dediğiniz zaman ise karşınıza türlü türlü vergiler ve gözden bir damla yaş akıtan döviz kuru çıkıyor. Bari taksitle alayım dediğiniz zaman ise kredi kartına taksitle telefon alamıyorsunuz. Yine de taksitle cep telefonu almanın bazı yöntemleri var.

Taksitle cep telefonu almak için uygulayacağınız yöntemler, telefonu hangi satıcıdan aldığınıza göre değişiklik gösterecektir. Her bir satıcı, kendi belirlediği kurallar ve kampanyalar çerçevesinde kullanıcılarına taksitle telefon alma imkanı sağlayabilir. Bu durum, cihaz fiyatlarında değişikliğe neden olabileceği için iyi bir araştırma yapmanız öneriliyor. Gelin taksitle telefon nasıl alınır yakından bakalım ve taksitle cep telefonu alma yöntemlerini görelim.

Taksitle cep telefonu nasıl alınır?

Yöntem #1: Alışveriş kredisi kullanarak taksitle cep telefonu alma

Alışveriş kredisi kullanarak taksitle cep telefonu alma Yöntem #2: İhtiyaç kredisi kullanarak taksitle cep telefonu alma

İhtiyaç kredisi kullanarak taksitle cep telefonu alma Yöntem #3: Faturaya ek kampanyalardan taksitle cep telefonu alma

Faturaya ek kampanyalardan taksitle cep telefonu alma Yöntem #4: Senet ile borçlanarak taksitle cep telefonu alma

Senet ile borçlanarak taksitle cep telefonu alma Yöntem #5: Ticari kredi kartı kullanarak taksitle cep telefonu alma

Yöntem #1: Alışveriş kredisi kullanarak taksitle cep telefonu alma:

Son zamanlarda en yaygın kullanılan taksitle cep telefonu alma yöntemi alışveriş kredisi kullanmaktır. Neredeyse tüm büyük satıcılar, mağazalar ve alışveriş siteleri farklı bankalarla anlaşarak kullanıcılarına alışveriş kredisi imkanı sunuyorlar. Alışveriş kredileri çoğu zaman düşük ve hatta sıfır faizli olabiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK tarafından yapılan son açıklamaya göre 5 bin TL altındaki cep telefonları için yapılacak kredi taksidi 12 ay, 5 bin TL ve üzerindeki cep telefonları için yapılacak kredi taksidi 3 ay ile sınırlıdır. Evet, pek de işinizi kolaylaştırmıyor ancak yine de etkili bir seçenek.

Yöntem #2: İhtiyaç kredisi kullanarak taksitle cep telefonu alma:

Alışveriş kredisinin taksit sayısı epey sınırlı olduğu için pek çok kullanıcı zaten çalışmakta olduğu bankadan ihtiyaç kredisi alarak taksitle cep telefonu alma yöntemini kullanıyor. İhtiyaç kredisi taksitlerinin 36 aya kadar çıktığını düşünürsek alışveriş kredisinin sınırlı taksit seçeneğinden çok daha avantajlı olduğunu söylemek mümkün.

Pek çok banka, müşterilerine oldukça düşük faizli kredi veriyor. Ancak alışveriş kredisinde olduğu gibi ihtiyaç kredisinde de bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Epey borcunuz varsa ya da kredi puanınız düşükse alışveriş kredisi de ihtiyaç kredisi de alamayabilirsiniz. Zaten bu kadar borcunuz varsa bir süre eski telefonunuzla idare etmeniz daha iyi olabilir.

Yöntem #3: Faturaya ek kampanyalardan taksitle cep telefonu alma:

En az alışveriş kredisi ve ihtiyaç kredisi kadar yaygın olarak kullanılan diğer bir taksitle cep telefonu alma yöntemi, faturaya ek ödeme sunan kampayanlardır. Kullanmakta olduğunuz Turkcell, Vodafone ya da Türk Telefon GSM operatörünüz herhangi bir ön ödeme almadan taksitli telefon alma imkanı sunacaktır.

BDDK tarafından belirlenen taksit sayısı, faturaya ek kampanyalarda da geçerli. Bu tür kampanyalardan yararlanmak için operatör tarafından belirlenen süredir kullanıcı olmanız gerekiyor. Faturaya ek kampanyalardaki cihaz fiyatlarını iyi incelemeniz öneriliyor. Bazen bu tür kampanyalar, eskiyi getir gibi farklı kampanyalarla birleştirilerek daha avantajlı hale getirilebilir.

Yöntem #4: Senet ile borçlanarak taksitle cep telefonu alma:

Eski günlerden kalan tanıdık bir dost gibi görünse de senet ile borçlanarak cep telefonu ve benzeri elektronik cihaz alma yöntemi bir hayli yaygın. Kredi kartı kullanmayan ya da banka ile çalışmayan kişiler için de ideal bir borçlanma sistemi. Senetleri imzalıyor ve her ay belirlenen tutarı ödüyorsunuz.

BDDK tarafından belirlenen taksit sayısı, senet ile borçlanma sırasında da geçerlidir. Ancak kredi puanı bir türlü tutmayan ya da bankalarla çalışmak istemeyenler için kullanılabilecek bir yöntemdir. Senetli satışlarda eklenen vade farkı bazen oldukça yüksek olabiliyor. Bu nedenle iyi bir araştırma yapmadan senet işlerine pek girmeyin.

Yöntem #5: Ticari kredi kartı kullanarak taksitle cep telefonu alma:

Kişiler için kredi kartına taksitle cep telefonu alma imkanı yok ancak ticari kredi kartlarıyla hala taksitle cep telefonu almak mümkün. Ticari kredi kartı, adından da anlaşılacağı üzere şirketler için verilen kartlardır. Bu kredi kartlarını kullanarak 12 ay taksitle cep telefonu alabilirsiniz. Hatta gider olarak göstererek vergiden bile düşmeniz mümkün ama yine de bir muhasebeciye danışmanızda yarar var.

Taksitle cep telefonu alırken dikkat etmeniz gerekenler:

Kredi kartına taksitle telefon alımı mümkün olmadığı için satıcılar yukarıda anlattığımız gibi taksitle telefon alma yöntemleri sunuyorlar ancak tüm satıcılar iyi niyetli olmayabilir. Özellikle senetle borçlanarak taksitle telefon aldığınız zaman bazen bir telefon fiyatı daha eklendiğine şahit olabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun.

Bu kadar bariz olmasa bile bazı fatura ek kampanyalarda epey yüksek farklar alındığı da biliniyor. Benzer bir durum kredi alırken de geçerli. Yani bu iyi niyetli yöntemleri kötüye kullanmaya çalışanlar her zaman olacaktır. Bu nedenle iyi bir araştırma yapmadan ve farklı satıcıların kampanyalarını incelemeden aman diyelim bu tür bir alışveriş yapmayın. Biliyoruz zor ama maalesef en yeni telefonu kullanma hevesiyle bu tür büyük borçların altına girmemeye çalışın.

Taksitle cep telefonu nasıl alınır sorusunu yanıtladık ve taksitle cep telefonu alma yöntemlerinden bahsettik. Her satıcının kendi kampanyalarını oluşturabileceğini ve farklı fiyatlar sunabileceğini unutmayın. Taksitle telefon almak konusundaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.