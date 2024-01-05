Dünya edebiyatında önemli bir yere sahip Wirgina Woolf’un okunması gereken kitaplarını bu içeriğimizde derledik. Kitap listemize geçmeden önce Virgina Woolf tam olarak kimdir, neler yaşadı, nasıl öldü gibi hayatına dair önemli noktalara da yer verdik.

Binbir zorluğu atlatarak dünya edebiyatına adını yazdıran bir yazar düşünün, Virginia Woolf. 19. yüzyıl sonlarında dünyaya gelen ünlü İngiliz edebiyatçı, küçük yaşlardan itibaren yazar olmayı kafaya koymuş. Edebiyatın daha çok roman kısmı üzerinde dursa da bile pek çok farklı türde eserler de üretmiştir. Virginia Woolf, ölümünün ardından dünya edebiyatına büyük bir hazine bırakmıştır.

Virginia Woolf isminin bu denli ün kazanmasında yazdığı eserler büyük rol oynasa da başka bir sebebi ise dönem içerisinde yaşadığı eğitim sorunu, ailevi sorunlar ve psikolojik rahatsızlıklar yaşamasına rağmen hepsinin üstesinden gelerek eserlerini tamamlamasıdır. Gelin kısaca Virginia Woolf’u tanıyalım ve mutlaka okumanız gereken kitaplarından bazılarına göz atalım.

Babasının kütüphanesinde başlayan bir yolculuk: Virginia Woolf Kimdir?

Ünlü yazarımız 1882 yılında Londra’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlarda yazar olmayı kafasına koymuştur. Gençlik dönemlerinde kız çocuklarının eğitim görmesi hayli zor olsa da babasının kütüphanesinde kendisini geliştirmeyi başarmıştır. Virginia Woolf 1895 yılında verdiği çabanın karşılığını alarak hikâyelerini gazetelerde yayınlatmayı başarmıştır. Yazarımızın hayatı 1904 yılında babasını kaybettikten sonra büyük ölçüde değişse de 1912 yılında yaptığı evlilik ve eşiyle kurduğu basımevi sayesinde eserlerini kitap hâline getirip yayımlamaya başlamıştır.

Fimlere konu olacak öykü: Virginia Woolf nasıl öldü?

Yazarımız süreç içerisinde birçok kez savaş görmüştür ve bu durum onu çok etkilemiştir. Sadece savaş değil, içsel olarak yaşadığı huzursuzluklar da zaman zaman hayatı sorgulamasına sebep olmaktaydı. 1941 yılına geldiğinde ise Woolf, ceplerine taş doldurup evinin yakınındaki nehire atlayarak hayatına son vermiştir.

Mutlaka okumanız gereken Virginia Woolf kitapları:

Dışa Yolculuk

Gece ve Gündüz

Jacob’un Odası

Mrs. Dalloway

Deniz Feneri

Orlando

Dalgalar

Kendine Ait Bir Oda

Londra Manzaraları

Flush

Virginia Woolf’un ilk eseri: Dışa Yolculuk

Yıl: 1915

Kitabın konusu; karakterimiz erken yaşta annesini kaybederek amcası, yengesi ve halaları tarafından büyütülür. Sorgulayıcı ve içe kapanık olan karakterimizin çıktığı yolculuktaki aşkı konu ele alınıyor. Yazarımızın ilk eseri olmakla birlikte en uzun sürede tamamladığı eseridir. Virginia Woolf, ‘Dışa Yolculuk’ eserini 1908’de tasarlamaya başlayıp, dönem içerisinde yaşadığı ruhsal sorunlar sebebi ile 1915 yılında tamamlayabilmiştir. Roman içerik açısından diğer eserlerine kıyasla daha geleneksel bir dil kullanılarak yazılmıştır. Bu eser yazarın iç dünyasını ve derinliklerini ele almaktadır.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Birinci Dünya Savaşı öncesi Londra: Gece ve Gündüz

Yıl: 1919

Virginia Woolf’un en sevilen eserlerinde başta gelmektedir. Sebebi ise yazarımızın Birinci Dünya Savaşı öncesinde Londra'daki toplumsal olayları, kadın hakları, sınıfsal farklılık, aşk, evlilik ve özgürlük gibi konuları ele almasıdır. Gece ve Gündüz kitabında yazarımızın oluşturduğu karakterler, bu toplumsal konular hakkında hakikat arayışına girmektedir. Arayış sürecindeki gerçek zaman dilimi ve okuyucuya bıraktığı hisler kitabın neden bu kadar sevildiğini de açıklamaktadır.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

İlk deneysel romanı: Jacob’un Odası

Yıl: 1922

Virginia Woolf’un yazdığı ilk deneysel roman olarak bilinmektedir Jacob’un Odası. Kitap, Woolf'un önceki eserlerine kıyasla daha deneysel bir anlatım tarzına sahiptir. İlk bakışta sıradan gibi görünen bir hikâyenin ötesine geçerek karakterin iç dünyasını ve zamanın akışını derinlemesine ele alır. Roman, Jacob Flanders adlı genç bir erkeğin yaşamını ve zaman içindeki değişimlerini işler. Woolf, karakterin düşüncelerini ve duygularını anlamak için geleneksel bir anlatı yapısından uzaklaşır. Jacob'ın yaşamı, I. Dünya Savaşı öncesinden savaşın sonlarına kadar olan dönemi kapsar.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Savaş bitiyor: Mrs. Dalloway

Yıl: 1925

"Mrs. Dalloway", Virginia Woolf'un 1925 yılında yayımlanan ve modernist edebiyatın önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen bir romandır. Kitap, bir gün içinde, Clarissa Dalloway adlı bir kadının Londra'da düzenlediği bir parti etrafında dönen olayları anlatır. "Mrs. Dalloway" Woolf'un ustalıkla yazılmış bir eseridir. Woolf'un dil kullanımındaki incelik, karakter derinliği ve modernist anlatım tarzı, romanı edebi bir başyapıt hâline getirmektedir.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Virginia Woolf’un otobiyografisi: Deniz Feneri

Yıl: 1927

Woolf, bu eserinde karmaşık bir anlatım şekli kullanarak karakterlerin iç dünyalarına odaklanır ve zamanın etkilerini inceler. Roman, Ramsay ailesinin yaz tatili sırasında geçen olayları konu alır. İlk bölümde, aile üyeleri ve konukları arasındaki ilişkiler, düşünceler ve duygular detaylı bir şekilde anlatılmıştır. İkinci bölüm, I. Dünya Savaşı sonrasında geçer ve ailenin yaşamındaki değişimleri gösterir. Üçüncü bölüm, tekrar bir yaz tatilini ele alır, ancak bu sefer zamanın geçişinin ve değişimin getirdiği etkileri vurgular. Roman, zamanı konu alarak okuyucuya insanın karmaşıklığını ve değişkenliğini düşündüren bir eser sunmaktadır. Woolf'un dil kullanımı, anlatımındaki derinlik ve kurguladığı karakterlerin detayları, "Deniz Feneri"ni edebi bir başyapıt hâline getirmektedir.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir yaşam öyküsü: Orlando

Yıl: 1928

Roman, Orlandolu bir soylunun hayatını anlatır, ancak ilginç bir şekilde, Orlandolu bu karakter, yüzyıllar boyu yaşamış olmasına rağmen genç kalmıştır. Hikâye, Orlandolu karakterin cinsiyet değiştirmesi ve zaman içinde farklı dönemlere ayak uydurması gibi temaları işler. "Orlando", Woolf'un özgün bir tarzda yazılmış ve edebi denemelerle dolu olan bir romanıdır. Roman, aynı zamanda Woolf'un dönemin toplumsal normlarına ve cinsiyet rollerine eleştirel bir bakışını içerir. Sizce de Wool’un yazdığı yıllarda bu tarz bir konuyu ele alması çok büyük bir cesaret değil midir?

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Virginia Woolf’un en iyi deneysel eseri: Dalgalar

Yıl: 1931

"Dalgalar", bir gün içinde, beş farklı karakterin yaşamını anlatır. Ana karakterlerin düşünceleri, anıları ve duygusal durumları arasında gidip gelen bir anlatı yapısı kullanılarak örülüdür. Romanın ana teması, bireylerin iç dünyaları, geçmişleri ve hissiyatları üzerinden, toplumsal normlar ve zamanın etkileriyle şekillenen yaşamlarıdır. Bu eser Virginia Woolf'un modernist edebiyata ve psikolojik derinliğe katkıda bulunan önemli eserlerinden biridir demek yanlış olmaz sanırım.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Manifesto niteliğinde: Kendine Ait Bir Oda

Yıl: 1929

Woolf, eserinde kadınların sanat ve yazı dünyasındaki yerini, tarih boyunca maruz kaldıkları kısıtlamaları ve bu kısıtlamaların nedenlerini ele alır. Bu denemesinde kadınların tarih boyunca maruz kaldığı ayrımcılıkları ve sosyal baskıları incelerken, aynı zamanda kadın yazarların ortaya çıkmasını ve etkili olmalarını engelleyen faktörleri ele almıştır. "Kendine Ait Bir Oda", feminist edebiyat eleştirisinde önemli bir eser olarak kabul edilir ve kadınların yaratıcılıklarını özgürce ifade edebilmeleri için gereken koşulları anlamaya yönelik etkileyici bir çağrı niteliği taşımaktadır.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Londra Manzaraları

Yıl: 1931

Woolf'un olağanüstü anlatımıyla Londra, kitap boyunca benzersiz bir perspektifle ele alınmıştır. Oxford Caddesi'nden limanlara, mimari şaheserlerden şehrin efsanevi isimlerinin mahallelerine kadar konular, derinlemesine ama aynı zamanda akıcı bir hikâye anlatımıyla işlenmiştir. Kitap, adeta küçük bir seyahatname gibi okuyucuyu farklı şehir bölgelerine götürmektedir. Ayrıca, eserde, Woolf'ün zihin dünyasına derin bir bakış sunan ve yazarın hayatı boyunca anlatmak istediği mesajları açıkça görebileceğiniz yazılarından seçilmiş önemli bir bölüm bulunmaktadır. Seyahatname tarzı eserler seven okuyucuların mutlaka göz gezdirmesi gereken bir kitap.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bir köpeğin romanı: Flush

Yıl: 1933

Bu kitap, gerçek bir köpek olan Flush'ın bakış açısından yazılan biyografik bir romandır. Kitap, ünlü şair Elizabeth Barrett Browning'in evcil hayvanı olan Flush'ın perspektifinden anlatılır. Flush, önce Barrett Browning'in evinde yaşayan bir köpek iken daha sonra sahibiyle birlikte İtalya'ya taşınır. Barrett Browning'in evliliği ve yaşamı, Flush'ın gözünden, onun hissiyatları ve algılarıyla birlikte anlatılır. "Flush," Woolf'un insan ve hayvan ilişkisini, sınıf farklılıklarını ve zamanın etkilerini sorgularken, aynı zamanda duygusal ve estetik bir anlatı sunmaktadır.

Kitabı daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sizler için ünlü yazar Virginia Woolf’un hayatını ve en iyi eserlerini derledik. Siz Virginia Woolf’un ele aldığı konular ve yazdığı eserler hakkında ne düşünüyorsunuz? Listedeki kitaplardan okuduklarınız varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Farklı türlerde kitap önerileri için bu içeriklere de göz atabilirsiniz: