Tarihi Bir Resim, Restorasyon Sonucu Tanınmaz Hale Geldi

İspanya'da bir koleksiyoner, "Meryem'in Kusursuz Gebeliği" resminin reprodüksiyonunu satın aldıktan sonra eseri restore ettirmek isterken hayatının şokunu yaşadı. Bu önemli tarihi eser, bir mobilya tamircisi tarafından restore edilmişti ve daha da önemlisi tanınmaz hale gelmişti.

Dünya üzerinde paha biçemeyeceğimiz sayısız eser bulunuyor. Bu eserler kimi zaman mozaik süslemesi olarak kimi zaman bir resim kimi zaman da bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki paha biçilemeyecek bu eserlere yapılan bazı restorasyonlar tam bir facia ile sonuçlanabiliyor. İspanya'da yaşanan bir olay da tam olarak buna örnek.

İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan olayda bir koleksiyoner, 17. yüzyılın önemli ressamlarından bir tanesi olan Bartolomé Esteban Murillo'nun çizdiği "Meryem’in Kusursuz Gebeliği" isimli tablonun bir reprodüksiyonunu yani orijinali referans alınarak oluşturulan birebir kopyasını satın aldı. Resmin orijinali kadar değerli olan bu eser, restorasyon işlemleri için ele alındı. Ancak restorasyon işleminin bir mobilya tamircisi tarafından yapılması, 1.200 euroluk (yaklaşık 9.300 TL) restorasyonun hayal kırıklığıyla sonuçlanmasına neden oldu.

Meryem'in Kusursuz Gebeliği tablosunun orijinali böyle görünüyor

Yukarıda gördüğünüz resmin kolay kolay kopya bile edilemeyeceği aşikar. Ayrıca bu eserin bir mobilya tamircisi tarafından restore edilemeyeceğini tahmin etmek de zor değil. Dolayısı ile beklenen oldu ve mobilya tamircisi tarafından gerçekleştirilen restorasyon, felaketle sonuçlandı. Üstelik resim, yaşadığı restorasyon faciasından sonra bir kez daha onarılmak istendi. Ancak bu kez iş tamamen çığırından çıktı ve Meryem'in Kusursuz Gebeliği, tanınamaz bir hale geldi.

Restorasyon(!) sonrası resmin son hali

Yukarıdaki fotoğrafın sol tarafına yerleştirilmiş olan küçük görsel, Meryem tasfirinin yakınlaştırılmış hali. Sağ taraftaki görseller, ilk bakışta amatör bir ressamın çizimi gibi görünebilir. Ancak ne yazık ki görmekte olduğunuz görseller, Meryem'in Kusursuz Gebeliği resminin reprodüksiyonunun restore edilmiş hali.

İspanya'da bu tür bir facia ilk kez yaşanmıyor

Yaşanan bu restorasyon faciası, tabii olarak İspanya'nın gündemine oturdu. Ülke genelindeki restorasyon uzmanları, yapılan çalışmayı kınarlarken İspanya Restorasyoncular ve Tarihi Eser Koruyucuları Meslek Kurumu Başkan Yardımcısı Maria Borja konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve bu tür faciaların düşünüldüğünden daha fazla yaşandığını söyledi. Yaşanan son olay, 2012 yılında yaşanan ve "Maymun İsa" olarak anılan olayı hatırlattı.

2012 yılında 81 yaşındaki Cecilia Gimenez isimli bir kişi, ünlü bir fresk olan "Ecce Homo"yu (İşte İnsan) restore etmeye çalışmış ve ortaya, yukarıda görmekte olduğunuz facia çıkmıştı. Freski tanınamaz hale getiren bu olay, dünya genelinde büyük ses getirmişti ve insanlar, bu freski "Maymun İsa" olarak anmaya başlamışlardı.