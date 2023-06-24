Kuzey Kore, İsveç’ten aldığı bin tane Volvo marka aracın parasını yaklaşık kırk senedir ödemiyor ve bu durumu hiç de umursamıyor.

Hepimiz sık sık sosyal medyada ve televizyonlarda birilerinin yaptığı araba hırsızlığı haberlerini görüyoruz. Bazıları, yapılan hırsızlığın değişik yollar ile yapılmasından dolayı gündem olurken bazıları ise arabaların pahalılığı ile gündem oluyor.

Tarihin en büyük araba hırsızlığı olayı ise günümüzde Kuzey Kore ve İsveç arasında hâlâ bir sorun olarak devam ediyor.

Kore Savaşı’ndan sonra Kuzey Kore, ekonomisini yeniden inşa etti.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında başlayan, daha sonra ABD ve Çin gibi ülkelerin katılımıyla birçok bölgeyi tesiri altına alan Kore Savaşı sonrasında Kuzey Kore, ülkesini kalkındırmak için çeşitli çalışmalar yaptı. Öncelikle ülke ekonomisini düzeltmeyi amaçlayan Kuzey Kore, yıllar içerisinde bir sanayi devleti haline geldi ama yine de başka ülkelerin yardımına ihtiyacı vardı.

1970’lerde İsveç otomobil firması Volvo, Kuzey Kore pazarına giriş yaptı.

Savaştan seneler sonra İsveç markası Volvo, diğer tüm rakiplerinden farklı olarak Kuzey Kore pazarına açılmaya karar verdi. Çünkü Volvo’ya göre, Kuzey Kore'nin gelişmekte olan ekonomisinde kazanılacak çok para vardı. Bu sebeple hemen sözleşmeler imzalayarak bu pazara giriş yaptı.

Sözleşmeler sonrası tam bin adet Volvo 144 model otomobil, Kuzey Kore’ye yollandı.

Ayrıca bu sözleşmeler ile sanayileşmeye yardımcı olmak amacıyla demir döküm makineleri de gönderildi.

Volvo’dan sonra o kadar çok İsveç firması Kuzey Kore’ye yatırım yaptı ki İsveç, Kuzey Kore'de büyükelçilik açan ilk batılı ülke oldu.

İsveç firmaları, Kuzey Kore’ye milyonlarca dolarlık ürün sevk etti. Bu sebeple İsveçli firmalar ve politikacılar, İsveç Dışişleri Bakanlığı'nı Kuzey Kore'ye bir diplomat göndermesi için teşvik ederek İsveç’in Kuzey Kore'de büyükelçilik kuran ilk batılı ülke olmasını sağladı.

Volvo, araçlarını ve makinelerini göndermesine gönderdi ama parasını bir türlü alamıyor.

Kuzey Kore, 1970’li yıllarda aldığı Volvo marka araçların ödemesinin bir kısmını en son 1980’lerde yaptı. O zamandan bu zamana kadar yaklaşık kırk sene geçmesine ve İsveç tarafından senede iki kere hatırlatmalar yapılmasına rağmen Kuzey Kore borcunu ödemiyor.

Üstelik günümüzde hâlâ bu araçları kullanmaya devam ediyor. Güncel verilere göre Kuzey Kore’nin borcu 322 milyon dolara ulaşarak İsveç’e en çok borcu bulunan ülkeler arasında birinci sırada yer alıyor.