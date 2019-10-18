Tarihte İlk Kez İki Kadın Astronot Uzay Yürüyüşü Gerçekleşti

Uzay çalışmalarının başlamasından bu yana ilk defa bugün iki kadın astronot beraber uzay yürüyüşü yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan NASA’nın iki kadın astronotunun uzay yürüyüşü, NASA’nın YouTube kanalından canlı yayınlandı.

İnsanlığın uzay çalışmalarının başlamasından beri kadınlar, yanlarında erkekler olmadan uzay yürüyüşü gerçekleştirmedi. Bugün bu tabu, NASA tarafından yıkıldı. NASA’nın iki kadın astronotu Christine Koch ve Jessica Meir, bugün 6.5 saat süren bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

İki kadının uzay yürüyüşünde olması ilk, ama kadınlar daha öncede uzay yürüyüşü gerçekleştirdiler. Ancak rakamlar tartışma yaratacak düzeyde. Bu zamana kadar 227 kişi uzayda bir uzay gemisinin dışına çıktı. Acı olan ise bu 227 kişiden sadece 14’ünün kadın olmasıydı.

Rus kozmonot Svetlana Savitskaya, 1984’te uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk kadın oldu. Ancak bu gelişme, bir insanın ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmesinden 23 yıl sonra gerçekleşti. Sovyetler’in kadın kozmonot adımına ABD’de birkaç yıl sonra uzaya gönderdiği NASA astronotu Kathryn Sullivan ile cevap verdi. Sullivan, uzay mekiği dışında yörüngede uzay yürüyüşü yapan NASA’nın ilk kadın astronotu oldu.

Ancak uzay çalışmaları sırasında, uzay yürüyüşü yapan bu kadınlar yalnız değildi. Uzay yürüyüşü yapmaya uygun her kadının yanında bir de erkek meslektaşı bulundu. Bu yüzden Christine Koch ve Jessica Meir’in birlikte uzay yürüyüşü yapması önemli bir gelişme.

NASA’nın bu adımı pozitif olmakla beraber, uzay ajansı daha önce bu işi eline yüzüne bulaştırmıştı. Mart ayında NASA, Christine Koch ve Anne McClain’i ISS’ye gönderecekti. Ancak programlanan geziden önce NASA, Anne McClain’in yerine Nick Hague’nin gideceğini açıkladı. Bu değişimin sebebi Anne McClain’e uyacak orta boyda bir uzay giysisi olmamasıydı. Bunun için daha büyük bir uzay giysisini giyebilecek Nick Hague ISS’ye gönderildi.

NASA’nın bu hazırlıksızlığı çok uzun zaman tartışmalara sebep oldu. Neyse ki NASA bir süre sonra sorunu çözdü. Meir ve Koch, ISS’nin dışına çıkarak uzay yürüyüşlerini gerçekleştirmiş durumdalar.

Christine Koch ve Jessica Meir, ISS’nin lityum-iyon pillerinden birini değiştirmek için uzay istasyonunun dışında çalışma gerçekleştirdi. Aslında ISS’nin 5 tane olan lityum-iyon pilleri geçtiğimiz günlerde değiştirilmişti. Ancak pillerden birinin gerektiği gibi çalışmadığı zaman içinde ortaya çıktı. Bu pilin değişmesi için iki kadın astronot, ISS dışında çalışma yürüttü. Astronotların çalışması NASA’nın YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Koch ve Meir, uzay giysileri ile ABD saatine göre 18 Ekim 07:50’de ISS’nin dışında çalışmaya başladılar. NASA’nın kurallarına göre tüm gemi dışı çalışma 6.5 saat sürmek zorunda. Bu nedenle etkinliği uzun uzun NASA’nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebildi.