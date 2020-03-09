Taş Soluyan Bakteri, Kuantum Bilgisayara Katkı Sağlayabilir

Bilim insanları, taş ve metalleri soluyarak yaşayan bir bakteri türü olan Shewanella oneidensis ile ilgili bir çalışmaya imza attı. Çalışmanın sonuçları, bu bakteri türünün geleceğin kuantum bilgisayarlarına katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Shewanella oneidensis, metal iyonlarını azaltma ve oksijenli veya oksijensiz ortamlarda yaşama yeteneğiyle dikkat çeken bir bakteri olarak biliniyor. Sonuçları Journal of the American Chemical Society dergisinde yayınlanan bir araştırma, taş soluyan bakterinin bu davranışının gizemini ortaya çıkarmış olabilir.

Araştırmacılar, bakterilerin elektronlarını dıştaki katı yüzeylere aktararak 'nefes alma' yeteneğinin 'moleküler kiralite' tarafından gerçekleştiğini keşfetti. Moleküler kiralite, organizma nefes alırken elektron dönüşünün yönünü tayin ediyor. Bu fenomen, Shewanella oneidensis'in oksijenin az olduğu veya hiç olmadığı ortamlarda var olmasına yardımcı oluyor.

Bakterilerle ilgili yeni çalışma:

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Biyomedikal Mühendisi Sahand Pirbadian, durumu “Elektron alıcısı olarak oksijeni kullanabilen çoğu organizmanın aksine bu tür bakteriler, elektronları katı bir minerale veya laboratuvarımızda yaptıkları gibi hücrenin dışındaki elektrotlara aktarıyor” sözleriyle ifade ediyor.

Ayrıca araştırmacılar, elektronlar nanotel boyunca taşınırken elektron dönüş yönlerinin (açısal momentumlarını tanımlayan bir kuantum parametresi) sitokrom (ATP üretiminden sorumlu olan elektron taşıma zincirinde elektron taşınmasında görev alan hemoproteinler) moleküllerinin kiralitesinden etkilendiklerini buldu. Bu durum, kiralite tarafından belirlenen manyetik alanların kutuplanmasından kaynaklanıyor.

Kuantum bilgisayarlarda çığır açabilir:

Kiral kelimesini tanımlamak gerekirse bu terim, kimyada bir molekül veya iyonun kendisinin herhangi bir rotasyonla elde edilemeyen ayna görüntüsünü oluşturması anlamına geliyor. Bu geometrik özelliğe de kiralite deniyor. Bu çalışmaların yeni kuantum teknolojilerde bir çığır açarak daha güçlü kuantum bilgisayarların kullanılmasını sağlaması bekleniyor.