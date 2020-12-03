Taylor Swift hayranı bir bilgisayar korsanı, aralarında Dua Lipa ve Lana Del Rey gibi isimlerin de olduğu dünyaca ünlü müzisyenlerin Spotify sayfalarını hackledi. Sanatçıların biyografilerine Taylor Swift ve Donald Trump'la ilgili yazılar yazan bilgisayar korsanı, sanatçıların profil fotoğraflarını da değiştirerek, kendi Snapchat hesabını verdi.

Spotify kullanıcıları, dün itibarıyla "2020 Özeti" listesiyle meşgulken, platformda gözlerden kaçan bir olay yaşandı. Taylor Swift hayranı bir bilgisayar korsanı, aralarında Dua Lipa, Lana Del Rey, Future ve Pop Smoke gibi dünyaca ünlü müzisyenlerin profil sayfalarını hackledi. Müzisyenlerin biyografilerinin yer aldığı bölümlerde değişiklik yapan bilgisayar korsanı, Donald Trump ve Taylor Swift'le ilgili mesajlar yayınladı.

Kendisine "Daniel" ismini veren bilgisayar korsanı, sanatçıların profil fotoğraflarını da değiştirdi. Kendisine ait olduğu düşünülen bir fotoğraf paylaşan Daniel, insanları Snapchat'ten kendisini takip etmesi için de istekte bulundu. Bilgisayar korsanı, yaptığı değişikliklerin tümünde "Trump 2020" ve "En iyisi, kraliçem Taylor Swift" ifadelerini kullandı.

Spotify'ın çabuk davranması, saldırının devam etmesini engelledi

Dünyaca ünlü müzisyenlerin profil sayfalarını eş zamanlı olarak değiştiren bilgisayar korsanı, Spotify yetkililerinin dikkatinden kaçamadı. Oldukça çabuk bir şekilde reaksiyon gösteren yetkililer, sanatçıların profillerini eski haline getirdiler ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Haliyle Spotify'da nasıl bir güvenlik zafiyeti yaşandığı da şu an için belirsizliğini koruyor.

Spotify, sadece sanatçılar için "Spotify for Artists" isimli bir hizmet sunuyor. Sanatçılar, bu hizmeti kullanarak şarkılarıyla ilgili detaylı verilere ulaşabiliyor, profil sayfalarında düzenlemeler yapabiliyorlar. Saldırının yapılabilmesini sağlayacak tek durumunsa bu hizmet olduğu düşünülüyor. Ancak bilgisayar korsanının, sanatçıların Spotify for Artists hesaplarına nasıl ulaştığı henüz bilinmiyor.