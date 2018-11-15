İlk 9 hanesini bildiğiniz bir TC Kimlik Numarası'nın tüm rakamlarını ortaya çıkarabileceğinizi ya da kimlik kartınız deforme olsa dahi kimliğinizin tespit edilebileceğini biliyor muydunuz?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nde doğan ya da Türk vatandaşı olmaya hak kazanan her bireye bir TC Kimlik Numarası veriyor. Bu TC Kimlik Numarası, ilk bakışta 11 haneleri sıradan bir rakamlar kümesi gibi görünse de bazı ‘enteresan’ özellikleri bulunuyor. Örnek olarak;

TC Kimlik Numarası’nın ilk 10 hanesindeki rakamları topladığınızda ortaya çıkan sonucun son hanesi, TC Kimlik Numarası’nın 11. hanesini göstermektedir.

TC Kimlik Numarası’nın 1, 3, 5 ve 9. hanelerindeki rakamları toplayıp 7 ile; 2, 4, 6 ve 8. hanelerdeki rakamları da toplayıp 9 ile çarparsanız ve her iki sonucu toplarsanız, ortaya çıkan sonucun birler basamağı TC Kimlik Numarası’nın 10. hanesini gösterecektir.

TC Kimlik Numarası’nın 1, 3, 5 ve 9. hanelerindeki rakamları toplayıp 8 ile çarptığınızda çıkan sonucun birler basamağı TC Kimlik Numarası’nın 11. hanesini gösterecektir.

Yeni T.C. Kimlik Kartı, taklit edilemez niteliğe sahip olacak şekilde, tahrip ya da tahrif edildiğinde dahi kimlik sahibinin tespit edilmesine izin verecek görsel ve mantıksal güvenlik özelliklerine sahiptir. En az 10 yıl dayanacak şekilde üretilen yeni kimlik kartları, kimlik kartları için belirlenen uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlandı.

Kimlik kartı üzerinde bulunan çip, vatandaşın nüfus ve fotoğraf bilgilerinin karta güvenli bir şekilde kaydedilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede kimlik kartı, görsel bir materyal olmaktan çıkıp, gerçek bir kimlik belgesi haline gelmiş oluyor. Çip içinde bulunan bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini ve değiştirilmesi de mümkün değil.

T.C. Kimlik Kartı, standart bir akıllı kartın sahip olduğu tüm güvenlik özelliklerini destekliyor. Dolayısı ile kartın içerisinde bulunan tüm veriler PIN ve PUK kodları ile korunuyor. T.C. Kimlik Kartı’nın doğrulaması ise Parmak vektörü veya PIN yardımıyla gerçekleşiyor. T.C. Kimlik Kartı yüzeyindeki bölgeler ve bilgiler, Avrupa Birliği’nin belirlediği DS/CEN/TS 15480-1 standartına uygun şekilde tasarlandı.