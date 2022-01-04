Genellikle ürettiği TV'ler ile tanıdığımız TCL, dizüstü bilgisayar ortamına giriş yaptı. TCL’in ilk dizüstü bilgisayarının fiyatı dolar bazında bütçe dostu. TCL Book 14 Go ismiyle piyasaya sürülen dizüstü bilgisayarın en ilgi çekici özelliği ise küçük boyutuna rağmen 12 saat kullanım sağlayan bataryası.

Genel olarak televizyonlarıyla tanınan TCL markası, CES 2022 kapsamında yepyeni ve ilk dizüstü bilgisayarı TCL Book 14 Go’yu tanıttı. 14,1 inç’lik ekrana sahip olan bu küçük bilgisayarın özellikleri ise boyutuna sığmayacak kalitede.

TCL’in televizyon pazarı ile kalmayıp ürün çeşitliliğini sürekli artırması ve dizüstü bilgisayar piyasasına da atılması çok büyük bir adım. Gelin TCL’in ilk bilgisayarı TCL Book 14 Go’nun hem teknik özelliklerine hem de fiyatına bir göz atalım.

TCL Book 14 Go'nun özellikleri:

TCL’in ilk dizüstü bilgisayarı TCL Book 14 Go, 14,1 inç’lik bir ekrana sahip ve 1,3 kilogram ağırlığında. 12 saatlik batarya ömrüne sahip olan dizüstü bilgisayarın 4G LTE bağlantı özelliği de bulunuyor. En önemli özelliği ise Qualcomm Snapdragon 7c işlemciye sahip olması. Bilgisayar bu sayede hem 4G bağlantı hem de düşük fiyat elde edilebiliyor. Windows 11 dahili şekilde gelen bilgisayarın fiyatı ise 349 dolar.

Bilgisayar şu anda Türkiye’de satılmıyor ve satılıp satılmayacağına dair de bir bilgi yok. Ancak eğer satılırsa fiyatının sadece kur karşılığı şu an için 4.731 TL, vergiler dahil edildiğinde 8.500 TL civarında bir fiyata ulaşıyor. Yine de kur ve vergi farkını bir an için görmezden gelirsek, 349 dolar bir dizüstü bilgisayar için oldukça uygun bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor.