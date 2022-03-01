TCL, yeni robot süpürgeleri ile yeni hava temizleme cihazlarını Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. TCL'nin yeni ürünleri, sahip oldukları özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekebilir gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi TCL, Türkiye'deki ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda; yeni robot süpürgelerini ve yeni hava temizleme cihazını ülkemize getiren şirket, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki TCL'nin Türkiye'ye getirdiği yeni ürünler tüketicilere neler vadediyor?

TCL'nin Türkiye'ye getirdiği Sweeva serisi robot süpürgeler, tüketicilerin ihtiyacı olan hemen her şeyi sunuyor. 2700 PA emiş gücü ile piyasadaki rakiplerine kafa tutabilen Sweeva 6500 ve Sweeva 6000 isimli modeller, akıllı haritalama, UV-C sterilizasyon, kendi kendine şarj olma ve temizliğe devam etme gibi özellikleri sayesinde evdeki işleri kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Karşınızda TCL Sweeva 6500

TCL'nin Breeva serisi hava temizleyicileri de tüketicileri memnun edecek özelliklere sahip. Sahip oldukları HEPA H13 filtreler ile havadaki toz ve taneciklerin yüzde 99,97'sini hapsediyor. A1C ve A5 modellerinde yer alan Shield TM UV-C isimli teknoloji ise havadaki virüslerin DNA ve RNA'sını tamamen yok ediyor.

TCL'nin Türkiye'deki yeni ürünleri, Bilkom aracılığıyla Türkiye'ye getirilmiş durumda. Ürünler, başta TCL'nin internet sitesi olmak üzere e-ticaret platformları ile teknoloji perakendecilerinden satın alınabilecek.