Çinli teknoloji firması TCL, Türkiye pazarına resmen giriş yaptı. Marka, özellikle de televizyonlarıyla tüketicileri etkilemeye çalışacak gibi görünüyor.

Bir süredir Türkiye'de de ilgi gören teknoloji şirketlerinin başında gelen TCL Electronics, Türkiye'ye resmen giriş yaptı. Bugün gerçekleştirdiği etkinlikte ilk mağazasını açan firma, ülkemizdeki geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda da bulundu.

TCL Electronics Türkiye Genel Müdürü Timo Xu tarafından yapılan açıklamada, TCL'nin Türkiye'deki hedeflerine yer verildi. Yapılan açıklamaya göre TCL, 2028 yılı itibarıyla Türkiye'deki bir numaralı televizyon markası olmayı amaçlıyor. Bugüne dek Bilkom iş birliğinde sürdürdükleri varlıklarını sağlamlaştırmak istediklerini söyleyen Xu, Türkiye'de de önemli başarılar elde etmeye devam edeceklerine inandığını belirtti.

"200 binden fazla haneye ulaştık"

Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya tarafından yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

Dört yıl önce TCL Electronics ile başlayan iş birliğimizi duyurduğumuzda üç temel vaadimiz olmuştu. TCL’nin Türkiye’de pazara sunduğumuz ürünleri Türkiye’de üretmek ve bu ürünlerin yerlilik oranını artırmak. Dünyada satılan standartlarda, aynı donanım özellikleriyle bu üretimi yapmak ve Türk tüketicisinin dünya ile aynı teknolojiyi deneyimlemesini sağlamak. Bugün bu taahhütleri yerine getirdik. Son taahhüdümüz olan Türkiye’nin TCL için bir üretim merkezi olması konusunda önemli adımlar attık. Kısa süre önce Kıbrıs ile başlayan süreç, yakında bölge ülkelerine doğru genişleyecek. İlk kez üretici-dağıtıcı olarak yer aldığımız TV kategorisinde, TCL ile oldukça önemli işlere imza attık, 200 binden fazla haneye ulaşarak TCL’nin Türkiye’deki yolculuğuna öncülük ettik. Bu değerli global markaya, Türkiye yolculuğunda başarılar diliyorum.

TCL'nin İstanbul'daki etkinliğine katılan isimlerden bir tanesi de TCL Electronics Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Sunny Yang'dı. Türkiye'ye resmî girişi memnuniyetle karşılayan Yang, konuyla ilgili şöyle konuştu: