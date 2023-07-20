TDK, Sözlüğe 'Türkiyeli' Kelimesini Ekledi, Sosyal Medya Karışınca Kaldırdı

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Türk Dil Kurumu (TDK), bugün yaptığı yazım düzenlemelerinin yanı sıra sözlüğe "Türkiyeli" kelimesini de ekledi. Özellikle Twitter'da kısa sürede artan tepkilerin ardından sözcük, sözlükten kaldırıldı.

Türk Dil Kurumu (TDK), bugün Türkçe sözlüğünde önemli güncellemelere imza attı. “Unvan” ve “çiğ börek” gibi pek çok kelimenin yazımı yeniden belirlendi. Bu düzenlemelerle birlikte Kurum sözlüğüne yeni bir tanım daha konuldu. 

TDK, “Türkiyeli” kelimesi için “Türkiye’de yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse.” tanımını uygun gördü. Yeni kelime ve tanım, sosyal medyada tartışma yarattı. Hem sözcük hem de tanım, tepkilerin ardından kısa süre içinde kaldırıldı.

TDK’nın eklediği Türkiyeli sözcüğü ve tanımı:

türkiyeli

Tepkilerin ardından sözcük ve tanımı, sözlükten kaldırıldı!

TDK’nın Türkiyeli sözcüğü, internet sitesindeki sözlük bünyesinde yalnızca birkaç saat varlığını gösterdi. “Türkiyeli” kelimesi Twitter’da tepkiler nedeniyle gündeme otururken TDK, tepkilerin ardından sözcüğü sözlükten kaldırdı.

Twitter'da neler söyleniyordu?

türkiyeli

türkiyeli

türkiyeli

türkiyeli
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