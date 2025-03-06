TECNO, yapay zekâ desteğine sahip yeni dizüstü bilgisayarı MEGABOOK S14'ü duyurdu. Bu dizüstü bilgisayar, harici GPU ve ultra hafif yapısı ile tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

Türkiye'de de büyük ilgi gören Çinli teknoloji devi TECNO, yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. "MEGABOOK S14" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, en çok da ağırlığı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu dizüstü bilgisayar, sadece birkaç akıllı telefon ağırlığında.

TECNO MEGABOOK S14, 2.8K çözünürlük sunan 14 inç boyutlu bir OLED ekranla eşleştirildi. Bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve TUV Rheinland sertifikasına sahip. Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcisi üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayar, 16 saate varan kesintisiz kullanım imkânı ile de sahibini üzmeyecek gibi görünüyor.

TECNO MEGABOOK S14, sadece 898 gram

TECNO'nun açıklamasına göre MEGABOOK S14 modelinde özel bir magnezyum alaşım malzeme kullanıldı. Bu da bu dizüstü bilgisayarın sadece 898 gram ağırlığında olmasını sağladı. Bugün bir iPhone 16 Pro Max'in 227 gram ağırlığında olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak TECNO MEGABOOK S14, tüketicileri ciddi anlamda etkileyecek.

Dizüstü bilgisayarın diğer özelliklerine baktığımızda 32GB LPDDR5 RAM ve 2 TB'ye kadar PCIe 4.0 SSD seçeneklerini görüyoruz. Parmak izi okuyucu sensörü, arkadan aydınlatmalı klavye, Wi-Fi 6e, DTS:X Ultra desteğine sahip bir çift 2W hoparlör gibi özellikler de MEGABOOK S14'te mevcut. Tüm bunlara ek olarak, bu dizüstü bilgisayarda yapay zekâ destekli sunum oluşturma, toplantı özetleme ve çizim gibi işlevsellikler de bulunuyor.

TECNO MEGABOOK S14 ile ilgili bahsetmemiz gereken bir özellik daha var. Bu dizüstü bilgisayar, istenilmesi hâlinde Intel Core Ultra işlemcilerle de satın alınabiliyor. TECNO, bu tercihte bulunacak tüketicilerin ihtiyaç duyabilecekleri yüksek GPU gücünü gözardı etmedi. Şirket, yeni dizüstü bilgisayarında NVIDIA'nın 145W gücündeki harici GPU ekipmanını da opsiyonel olarak sunacak.

TECNO MEGABOOK S14'ün fiyatına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın hangi pazarlara ulaşacağı da şimdilik belli değil.