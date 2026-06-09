Tek Soruluk Dev Anket: Yazılımcılar Olarak En Çok Hangi Yapay Zekâyı Kullanıyorsunuz ve Neden?

Her hafta Webtekno olarak takipçilerimize gündemdeki yeni bir konuyu soruyor ve görüşlerini dinliyoruz. Bu haftaki sorumuz ise "Yazılımcılar olarak en çok hangi yapay zekâyı kullanıyorsunuz ve neden?"

Yapay zekâ teknolojileri, özellikle son birkaç yıl içerisinde teknoloji dünyasının ve iş süreçlerinin merkezine oturdu. Bu değişim rüzgârından en doğrudan ve en derin şekilde etkilenen meslek grubu ise şüphesiz yazılımcılar oldu. Kod yazma süreçlerini hızlandıran, hata ayıklamayı saniyeler içerisine indiren ve mimari kararlarda birer danışman haline gelen yapay zekâ araçları, artık geliştiricilerin vazgeçilmez birer mesai arkadaşı.

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Webtekno olarak, Türkiye’deki yazılım ekosisteminin ve teknoloji meraklılarının bu yeni döneme nasıl uyum sağladığını, teorik varsayımların ötesine geçerek doğrudan topluluğumuza sormak istedik. Cuma günü X, Instagram ve LinkedIn platformlarında eş zamanlı olarak başlattığımız ve binlerce kişinin katılımıyla şekillenen "Yazılımcılar olarak en çok hangi yapay zekâyı kullanıyorsunuz ve neden?" sorulu anketimiz, Türkiye'deki geliştiricilerin alışkanlıklarını, beklentilerini ve yapay zekâ araçlarına bakış açılarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Gelin anket sonuçlarına ve takipçilerimizin yorumlarına hep birlikte bakalım.

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Webtekno olarak "Tek Soruluk Dev Anket" serimizde herhangi bir taraf tutmuyor, ekip olarak tamamen objektif kalıp yalnızca siz değerli takipçilerimizin ve toplumun nabzını tutmayı hedefliyoruz.

Sonuçlar oldukça ilginç

Farklı sosyal medya platformlarındaki kitlelerin demografik ve profesyonel yapıları, anket sonuçlarına doğrudan yansıdı. Her üç platformda da ortaya çıkan ana tablo, yapay zekâ pazarındaki rekabetin ne denli keskin olduğunu gösteriyor.

Platform ChatGPT Gemini Claude Grok X %32,1 %20,1 %42,5 %5,3 Instagram %34 %55 %10 %1 LinkedIn %24 %29 %43 %4

Platform platform nabız tutalım

X takipçilerimiz ne düşünüyor?

X takipçilerimiz, yapay zekâ araçlarını âdeta bir "kodlama motoru" olarak konumlandırıyor. Toplam oyların %42,5'ini alan Claude, X kitlesinin net favorisi konumunda.

Kullanıcı yorumları incelendiğinde, Claude'un özellikle karmaşık kod bloklarını anlama, mantıksal hataları çözme ve refactoring (kodu yeniden yapılandırma) performansıyla rakiplerine fark attığı belirtiliyor. ChatGPT ise %32,1 ile sadık bir kullanıcı kitlesini korusa da tahtını Claude'a kaptırmış gibi.

Instagram takipçilerimiz ne düşünüyor?

Instagram takipçilerimizde ise bambaşka bir rüzgâr esiyor. Ankete katılan binlerce kişinin %55'i tercihini Gemini'dan yana kullandı.

Bu ezici üstünlüğün arkasındaki en büyük motivasyon kaynağı, Google'ın üniversite öğrencilerine ve geniş kitlelere yönelik sunduğu "1 Yıllık Ücretsiz Pro / Advanced Üyelik" kampanyaları. Instagram'daki yorumlar, öğrencilerin ve sektöre yeni adım atanların maliyet/performans eğrisinde Gemini'ı tercih ettiğini gösteriyor.

LinkedIn takipçilerimiz ne düşünüyor?

LinkedIn'de de X'e benzer şekilde Claude fırtınası esiyor.

Kıdemli geliştiriciler, yazılım mimarları ve takım liderleri, yapay zekânın "bağlam penceresi" genişliğine ve Türkçe/İngilizce fark etmeksizin sunduğu mantıksal anlamlandırma yeteneğine vurgu yapıyor. Gemini %29 ile ikinci sırada yer alırken, ChatGPT %24'te kalmış durumda.

Ezcümle:

Webtekno takipçilerimizin verdiği yanıtlar ve oylar, yapay zekâ pazarında "tek bir kazanan" döneminin kapandığının en güçlü göstergesi gibi.

Yazılımcılar artık tek bir araca bağlı kalmak yerine işin niteliğine göre araç seçiyor. Günlük hızlı görevler ve araştırma için ücretsiz avantajlarıyla Gemini, derinlemesine kodlama, refactoring ve ağır mimari problemler için ise endüstri standardı hâline gelmeye başlayan Claude tercih ediliyor. ChatGPT ise pazar liderliğini kaybetmiş olsa da güçlü bir genel yardımcı olarak ekosistemdeki varlığını sürdürüyor ve görünüşe göre uzun bir süre daha sürdürmeye devam edecek.

Peki siz bu sonuçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazılım işiyle uğraşıyorsanız veya uğraşıyor olsaydınız, tercihiniz hangi yapay zekâ olurdu? Gelin yorumlarda tartışalım!