Teknoloji ve Şıklığı Aynı Anda Sunan Akıllı Saat: Sofie 2.0

Akıllı saat üreticilerinin son dönemlerde ürünlerine ekledikleri özellikler, kullanıcıların günlük yaşamını oldukça kolaylaştırıyor. Fonksiyonelliğin yanında tasarımıyla da dikkat çeken saatlerden biri, bugüne kadarkilerden oldukça farklı. Fossil tarafından üretilen Sofie 2.0, teknoloji ve şıklığı harmanlayan oldukça başarılı bir akıllı saat.

Fossil'in Michael Kors etiketiyle piyasaya sürdüğü ilk akıllı saat Sofie SmartWatch, çok şık bir tasarıma sahipti fakat işlevsellik anlamında bazı eksiklikleri bulunuyordu. Ünlü saat üreticisi, ilk deneyiminden ders alarak tasarladığı yeni akıllı saati Sofie 2.0'da oldukça başarılı bir cihaz ortaya koyuyor.

Şıklığından ödün vermeyen Sofie 2.0; nabız ölçümü, GPS takibi gibi yeni özellikleriyle kullanıcılarına harika bir deneyim sunmak üzere tasarlandı. WearOS'un son sürümünün yüklü olarak geldiği bu akıllı saatte, NFC ile ödeme özelliği de bulunuyor.

Sofie 2.0'ın satış fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı fakat satışa çıkacağı yaz aylarına doğru fiyatının netleşmesi bekleniyor. Gümüş, altın, pembe ve gümüş/pembe olarak 4 farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak akıllı saat, gündelik hayatınızın vazgeçilmezi olacak.

Önceki modele göre pil ömründe yapılan iyileştirmeler ile oldukça iyi bir performans sunan Sofie 2.0'da işlemci olarak Snapdragon Wear 2100 kullanılıyor. Diğer akıllı saatlere göre yalnızca spor amaçlı kullanıma sahip olmayan Sofie 2.0, şimdiden beğenileri üzerinde toplamış durumda.