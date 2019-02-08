Artık her işimize bir çözüm sunan mobil uygulamalar, günümüzün en yaygın bağımlılığınına neden oluyorlar. FOMO, nomofobi gibi bilimsel olarak tanımlanan bu psikolojik durumlarla savaşmak çok kolay. İşin ironik tarafı, imdadınıza yetişen şeyler yine mobil uygulamalar.

Hergün kaç saat boyunca akıllı telefon ekranına bakıyorsunuz? Zorunluluk dışında, sadece vakit öldürmek için geçirdiğiniz süre ne kadar? Şüphesiz ki bu vakit kaybınız günden güne artıyor. Aniden akıllı telefonlar ortadan kalksa, gerçekten insanların çoğu ne yapacağını şaşıracak düzeye geldi.

Geçtiğimiz yıl Instagram özelinde yapılan bir araştırma, Türk kullanıcıların günde ortalama 15 kez Instagram’a girdiklerini gösteriyordu. Sizin giriş sayınız daha az ya da daha çok olabilir. Nitekim bireysel değil, toplumsal olarak konuya yaklaşın. Gerçekten öldürdüğümüz vakti hep birlikte verimli kullansak, toplum olarak kazanmamız bile mümkün. Bakın, Instagram ve o vakit öldürme alışkanlığınız nelere kadirmiş :)

Bugün akıllı telefon bağımlılığınızı kontrol altına almanız için tasarlanmış 5 mobil uygulamayı derledik.

AppDetox:

Eğer telefonu bırakmanızı engelleyen uygulamaları kontrol altına almak istiyorsanız, AppDetox uygulaması etkili bir otokontrol imkanı sunuyor. Kendi isteğinize göre, günlük uygulama kullanımlarınızı sınırlandırmanıza imkan tanıyor. Koyduğunuz süre limitini doldurduğunuzda, seçtiğiniz uygulamaların açılmasını engelliyor. Uygulamalarınız sadece sizin uygun görüdüğünüz sürece erişiminize açık oluyor.

ShutApp:

AppDetox uygulamasının iOS ceophesindeki alternatifi olan ShupApp, adından da anlaşılacağı üzere benzer imkanlar sunan bit uygulama. Ek olarak bağımlılıklarıyla mücadele etmesini istediğiniz arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz.

Flipd:

Bilimsel araştırmalardan destek aldığı söylenen Flipd, sosyal medya uygulamarından ve oyunlardan kurtulmanız için kullanım verilerinizi analiz ediyor. Bu verilerin takibini yaparak, aşırı kullanım gerçekleştiği zaman sizi uyarıyor. Ne kadar zaman kazandığınızı söylerek sizi sürekli motive eden Flipd, bu veriler üzerinden yakınlarınızla küçük ve tatlı bir yarışa girmenizi sağlıyor.

Forest:

Forest bağımlılığıyla sert yollarla mücadele edemeyenler için yapılmış bir uygulama. Telefonunuzu kullanmadığınız anlarda uygulama içerisinde bir tohum ekiyorsunuz, bu tohum bir fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar da ormana dönüşüyor. Elbette telefonunuzu ne kadar çok kullanırsanız, kendi ormanınızı ellerinizle katlediyorsunuz. Bir nevi sorumluluk duygusu üzerine kurulu olan Forest, Play Store tarafından en iyi uygulamalardan birisi olarak seçilmişti.

LessPhone Launcher:

Telefonunuzub arayüzünü baştan aşağıya değiştiren LessPhone Launcher, seçtiğiniz bazı basit uygulamalar dışına çıkmanıza izin vermiyor. Daha doğrusu, akıllı telefonunuzu tam olmasa da klasik bir telefona dönüştürüyor. Bazı seçtiğiniz uygulamalara erişim hakkınız oluyor. Sadece bu kadar. Ekranınızda sadece yazı var, tasarım ise gerçekten çok rahatlatıcı düzeyde sadelik içeriyor.

Akıllı telefon bağımlığınızla mücadele etmek için denediğiniz farklı yöntemler var mı? Görüş, düşünce ve önerlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.