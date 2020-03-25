Araba fiyatına satılan telefonlar nedeniyle artık en temel ihtiyaçlardan biri olan telefonlar dahi lüks haline geldi. Yine de ikinci el uygun fiyatlı telefon modelleri bulmak mümkün. Biz de piyasadaki en iyi ikinci el telefon modellerini derledik.

Akıllı telefon fiyatları özellikle son yıllarda aldı başını gitti. Piyasaya yeni çıkan telefonlar neredeyse araba fiyatına olmaya başladı. Durum böyle olunca ikinci el telefonlara olan talep de arttı. İkinci el telefon modelleri arasında ucuz telefon modelleri ve fiyatları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ancak ikinci el piyasasında neredeyse sıfır ürün fiyatına satılan telefonlar da var.

İkinci el telefon piyasasında bütçenize ve isteklerinize uygun telefon bulma ihtimaliniz yüksek. Ancak 2. el telefon almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Satın aldıktan sonra telefonda teknik sorun yaşamamak veya hukuksal anlamda problemler yaşamamak için telefonların tüm belgelerini de talep etmeniz gibi... Gelin önce nelere dikkat etmeliyiz diye bir bakalım.

Güvenilir bir satıcıdan alırsanız sorun yaşatmayacak ikinci el telefon modelleri:

Huawei Mate 20 Lite,

Samsung Galaxy A51,

Redmi Note 8 Pro,

Xiaomi Mi 9T,

Samsung Galaxy A71,

Samsung Galaxy S9 Plus,

iPhone 8,

Xiaomi Mi Note 10,

Huawei P20 Pro,

iPhone 8 Plus,

Oppo Reno 2,

Samsung Galaxy S10 Plus,

Samsung Galaxy Note 9,

Huawei P30 Pro,

iPhone 11,

iPhone X,

Samsung Galaxy Note 10 Plus,

iPhone XS ve XS Max,

iPhone 11 Pro ve Pro Max.

İkinci el telefon almadan önce bilmeniz gerekenler:

İkinci el veya sıfır telefon almadan önce nasıl kullanım yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Aslında bu yöntem sadece ikinci el alışveriş için geçerli değil, ancak mesele bütçeyse yapılan işin amaca uygun olması gerek. Yani kendinize sormanız gereken şey; bol bol fotoğraf çekip, videolar mı paylaşmak istiyorsunuz, yoksa oyunlar oynayıp sıkıntı yaşamadan uygulamalar arasında dolaşmak mı istiyorsunuz... Bu sorunun cevabı almanız gereken telefon modellerini de belirleyecek ve büyük ölçüde filtreleyecektir.

Alacağınız telefon modelini belirledikten sonra sıradaki iş internetten güvenilir ikinci el satıcısı bulmak. Bunun için herkesin kullandığı ve popüler olan e-ticaret sitelerini veya uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ancak bizim tavsiyemiz satıcı ile yüzyüze görüşme imkanı bulunan yerlerden deneyerek 2. el ürün almanız. Eğer internet üzerinden alışveriş yapacaksanız, satıcının güven oranına da dikkat etmeniz gerek.

Satıcının yanına giderken yanınızda para dışında şarj kablosu, SD Kart, kulaklık gibi ekipmanlar da olsun. Böylece telefonun tüm performansını test edebilirsiniz. Bunun dışında garantisi devam etmese bile telefonun mutlaka ama mutlaka faturasını isteyin. İleride doğabilecek hukuksal problemlerde bu sizin tek dayanacağınız olacaktır. Telefonda sorun yoksa ve fatura da varsa telefonu rahatlıkla alabilirsiniz.

iPhone 11 Pro ve Pro Max:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Fiyatı ile dudak uçuklatan iPhone 11 Pro ve Pro Max, ikinci el piyasasında da en pahalı telefon modelleri olarak dikkat çekiyor. Telefonlarının sıfırını 10.000-13.000 TL arasında bulmak mümkün. İkinci el almak istediğinizde ise 9.000 - 11.000 TL arasında bir ücreti gözden çıkarmak gerekiyor. Açıkçası ikinci el ve sıfır arasındaki fiyat farkının bu denli düşük olunca ikinci elini alıp daha sonra tekrar satabilirsiniz.

iPhone XS ve XS Max:

Üretim yılı: 2018

Menşei: Çin

iPhone modelleri 2. el piyasasında en çok satılan telefon modelleri arasında yer alıyor. iPhone XS ve XS Max ikinci el fiyatları 6.000 - 8.000 TL arasında değişiyor. Sıfır fiyatları ise yine modele göre değişmekle beraber 6.200 - 9.000 TL arasında. Eğer ikinci el almak istiyorsanız yüksek depolama alanına sahip 256 GB modelleri tercih etmeniz avantajınıza olacaktır.

Samsung Galaxy Note 10 Plus:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Sıfırı 11.000 TL’ye kadar çıkan modelin ikinci el fiyatları iPhone modellerine göre nispeten daha avantajlı diyebiliriz. Samsung garantili ikinci el temiz modellerin fiyatları 7.000-8.000 TL arasında değişiyor. 8 GB RAM, 4K çözünürlük ve oldukça kaliteli kamerasıyla 8.000 TL’ye kadar ikinci el alınabilecek bir telefon. Özellikle geçen yıl çıkmış olması nedeniyle sizi en az 3-4 yıl götürebilir.

iPhone X:

Üretim yılı: 2017

Menşei: Çin

İlk çıktığı dönem neredeyse herkesin elinde olan ve yaklaşık 10.000 TL’ye satılan iPhone X, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ 8.000 TL civarlarında satılıyor. İkinci el fiyatları ise 5.000 TL’den başlıyor. Bu nedenle şu ana kadar listelediğimiz modeller arasında en avantajlısı diyebiliriz. Aradan geçen 3 yıla rağmen hâlâ en iyi akıllı telefonlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

iPhone 11:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

iPhone 11 son çıkan Apple ürünleri arasında en uygun fiyatlı model olarak dikkat çekiyor. 11 Pro ve Pro Max ile kamera konusunda farkları olsa da, cihaz performansı oldukça iyi bir model. Sıfır fiyatı ortalama 6.500 - 7.500 TL arasında olan modelin, ikinci el fiyatları ise yine 5.500 - 6.000 TL arasında değişiyor. Yüksek depolamaya sahip bir modeli bu fiyatlarda ikinci el olarak satın alabilirsiniz.

Huawei P30 Pro:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Huawei modelleri en çok kamera performanslarıyla dikkat çekiyor. P30 Pro gibi üst modelleri hem cihaz performansı hem de kamera performansında çok iyi iş çıkarıyor. Sıfırı ortalama 7.000 TL olan telefonun ikinci el fiyatları ise 5.000-6.000 TL arasında değişiyor. Gerçekten temiz kullanılmış ve hatta garantisi devam eden ürünler bulma ihtimaliniz çok yüksek. Bu nedenle ikinci el almayı düşünebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 9:

Üretim yılı: 2018

Menşei: Çin

Samsung’un amiral gemisi telefonlarından Galaxy Note 9, cihaz performansı ve kaliteli kamerasıyla hâlâ tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Sıfırı 6.200 TL civarında olan modelin 2. elini 3.700-4.000 TL arasında bulmak mümkün. Aslında Note 9 almak istiyorsanız, sıfırı yerine direkt ikinci eline yönelebilirsiniz. Aradaki fiyat farkı nedeniyle çok daha avantajlı olacaktır.

Samsung Galaxy S10 Plus:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Performans konusunda uzun süre konuşulan telefonlar arasında yer alan S10 Plus, kamera konusunda birçok amiral gemisi telefonla da yarışacak düzeyde. Sıfırı 6.400 TL civarı satılan telefonun ikinci elini 5.000-5.500 TL arasında bulmak mümkün. Cihazın dahili hafızası 128 GB ama 512 GB’a kadar çıkarılabiliyor. 8 çekirdekli işlemcisi ve 4K video kayıt özelliğine sahip kamerası var.

Oppo Reno 2:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Sıla ile çektikleri reklamlardan sonra ülkemizde büyük bir patlama yaşayan Oppo, kamerası ile ön plana çıkan bir marka desek yanlış olmaz. Yeni bir model olmasından dolayı ikinci el seçeneği çok az. Oppo Reno 2 ikinci el fiyatları ise ortalama 4.500 TL civarında. Sıfır fiyatı ise 5.600 TL civarında geziyor. İki fiyat arasında biraz fark var. Kamerası çok iyi bir telefon arıyorsanız Oppo modellerine bakabilirsiniz.

iPhone 8 Plus:

Üretim yılı: 2017

Menşei: Çin

iPhone modelleri ikinci el piyasasında en çok tercih edilen telefonlar arasında yer alıyorlar. Bunun en büyük nedeni de uzun ömürlü ve kararlı olmaları. iPhone 8 de 2017 yılında çıkmış olmasına rağmen hâlâ tam performans gösterebilen bir telefon. Sıfırı şu sıralar 5.400 TL civarı satılan telefonu, ikinci elde 3.000-3.500 TL arası bulmak bile mümkün. Ciddi bir araştırmayla çok avantajlı fiyatları bulabilirsiniz.

Huawei P20 Pro:

Üretim yılı: 2018

Menşei: Çin

Çıktığı dönem kapış kapış satılan Huawei P20 Pro’yu şimdilerde güvenilir e-ticaret sitelerinde bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Telefonu ikinci el almak istediğiniz zaman 3.000-3.500 TL gibi bir ücret ödemeniz gerekiyor. Telefonun özellikle çok iyi olan kamerası ve işlemci performansı göz önüne alındığında bu ücret değer gibi gözüküyor. Çünkü sıfırı ortalama 5.400 TL civarında.

Xiaomi Mi Note 10:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Xiaomi Mi Note 10 güçlü kamera performansının yanında 8 çekirdekli işlemcisi ile tam bir performans canavarı telefon. Sıfırı ortalama 4.700 TL civarında. İkinci el fiyatı ise 3.000 TL’den başlıyor. Açıkçası bu fiyatlara ikinci el Huawei P20 Pro, iPhone 8 Plus gibi telefon modelleri de satın alınabilir. Ancak üretim yılı 2019 olması nedeniyle uzun süreli kullanım için tercih edilebilir.

iPhone 8:

Üretim yılı: 2017

Menşei: Çin

Yukarıda iPhone 8 Plus’ı önermiştik. Büyük ekran sevmeyen ve küçük ekranlı telefon kullanmak isteyenler için şimdi iPhone 8’i öneriyoruz. Telefonun sıfırı şu an yaklaşık 5.000 TL’ye satılıyor. İkinci eli ise 3.000-3.500 TL arasında. Eğer bu modeli almak istiyorsanız 256 GB versiyonunu tercih etmelisiniz. 64 GB günümüzde artık yetersiz kalıyor ve sadece çektiğimiz kaliteli fotoğraflar bile bu kadar yer kaplıyor.

Samsung Galaxy S9 Plus:

Üretim yılı: 2018

Menşei: Çin

Samsung’un amiral telefon modelleri oldukça başarılı. Bunlardan biri de kapış kapış satılan S9 Plus. Yenilikçi ekran modeli ile birçok tüketicinin tercihi bu model olmuştu. Sıfırı şu sıralar 4-5 bin TL civarında. İkinci el almak istediğiniz zaman fiyat neredeyse yarıdan fazla iniyor. 2.000 TL’ye bile ikinci el ürün bulmak mümkün. Telefon seçimi yaparken 64 GB’ı da seçebilirsiniz. Depolama hafıza kartı ile yükseliyor.

Samsung Galaxy A71:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Samsung telefon modelleri arasında en uygun fiyatlı, yüksek performans ve özellikli telefonlardan biri. İşlemcisi sınıfındaki telefonlara göre oldukça başarılı ve kamerası da 64 MP çözünürlüğe sahip. Telefonun sıfırı ortalama 3.200 TL civarında. İkinci el piyasası da 2.500-2.900 TL arasında. Yani neredeyse hiç fark yok. Acil telefon alma ihtiyacınız yoksa, kampanyadan belki bu fiyata sıfırını alabilirsiniz.

Xiaomi Mi 9T:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Ucuz telefon modelleri arasında dikkat çeken performansa ve kamera çözünürlüğüne sahip. Sıfır fiyatı ortalama 2.500 TL civarında. İkinci el fiyatı ise yaklaşık 2000 TL. Arada az bir fark var gibi gözükse de ikinci el modelleri genellikle sıfır ayarında hiç kullanılmamış telefonlardan oluşuyor. Bu nedenle sıfırını almadan önce araştırma yapmanızda fayda var. Daha uygun fiyata bulabilirsiniz.

Redmi Note 8 Pro:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Fiyat performans ürünü olan Redmi Note 8 Pro listemizdeki telefon modelleri arasında en uygun fiyatlı olanlardan biri. Kamera performansı orta seviyede diyebiliriz. Ancak yine de fiyatına göre işlemci performansı oldukça iyi. Sıfır fiyatı güvenilir e-ticaret sitelerinde 2.500-2.800 TL arasında değişiyor. İkinci el fiyatı ise 1.600-2.000 TL arasında. Ucuz ve performans telefonu arıyorsanız tercih edilebilir.

Samsung Galaxy A51:

Üretim yılı: 2019

Menşei: Çin

Samsung telefon modelleri genellikle kameralarıyla ve kısa vadeli performanslarıyla ön plana çıkıyor. Galaxy A51 ise işlemcisi ile biraz hayal kırıklığı yaratan bir model olmuştu. Ancak yine de çok fazla oyun oynamıyorsanız ve yeni çıkan oyunlara karşı ilginiz yoksa tercih edilebilecek bir model. Sıfır fiyatı ve ikinci el fiyatı neredeyse aynı fiyatla 2.500 TL civarında. Bu nedenle direkt sıfırını almaya da yönelebilirsiniz.

Huawei Mate 20 Lite:

Üretim yılı: 2018

Menşei: Çin

Listemizin son sırasında yine tam bir fiyat performans canavarı olan telefon var. Ucuz telefon modelleri arasında özellikle kamera performansı ile çok dikkat çekiyor. Sıfırı ortalama 2.200 TL civarında. İkinci elini ise 1.600 TL civarında bulmak mümkün. Telefona çok az para verip, çok iyi fotoğraflar çekmek istiyorsanız hiç düşünmeden inceleyebileceğiniz bir telefon. Kullanıcı yorumları da oldukça olumlu.

İkinci el telefon modelleri listemizin sonuna geldik. Sıfır fiyatları cep yakan telefonların, ikinici el fiyatları da aslında beklenilen kadar ucuz olmayabilir. Ancak yine de bazı modellerde yarı fiyatından daha ucuza alınabildiği de ortada. İkinci el telefon almadan önce içeriğimizin başında aktardığımız noktaları atlamayın ve mümkün olduğunca iyi araştırma yapmalısınız. Sizin önerdiğiniz telefon modelleri varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.