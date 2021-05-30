Telefon şifremi unuttum sorunu, Android telefon kullanıcılarının başına gelebilecek en can sıkıcı sorunlardan biridir. Sizin için bu sorunun üstesinden nasıl geleceğinizi ve Samsung, Huawei, Xiaomi marka akıllı telefonlarda bu sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri adım adım anlattık.

Şüphesiz ki Android akıllı telefon güvenliği için olmazsa olmaz bir önlem de cihaz açılışı için bir şifre belirlemektir. Farklı şifreleme yöntemlerinden biriyle korunan cihaz, şifreyi bilmeyen kimse tarafından açılamaz. Ancak telefon şifremi unuttum diyen bir kullanıcı için güvenliği sağlayan şifre, bir anda en büyük sorun haline gelecektir. Telefon şifremi unuttum sorunu için maalesef elle tutulur çözüm yöntemleri yok.

Peki, telefon şifremi unuttum sorunu nasıl çözülür? Böyle bir sorunla karşılaşan Android kullanıcısının yapabileceği tek şey telefonu sıfırlamak, cihazı fabrika ayarlarına geri döndürmektir. Bu işlem sonrası telefon yeniden kullanabilir olacak ancak yedeklenmemiş veriler silinecektir. Telefon şifremi unuttum sorunu yaşayan kullanıcıların cihazlarını nasıl sıfırlayacağını adım adım tüm detaylarıyla anlattık.

Telefon şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Elbette öncelikle sakin ol. Art arda şifre denemeleri yüzünden telefonunuz kilitlenebilir hatta cihazdaki tüm verileri silerek kapanabilir. Bu nedenle farklı şifre kombinasyonları denemek yerine, şifrenizi hatırlamaya çalışın ve olabildiği kadar az deneme yapın.

Şifresini unuttuğunuz telefonu Touch ID, Face ID, desen gibi farklı şifreleme yöntemleri ile açmayı deneyin. Ortam nedeniyle ya da cihaz donanımlarında oluşan bir leke nedeniyle telefon açılmıyor olabilir. Daha sonra cihazın teknik servisi ile iletişime geçerek ya da resmi internet sitesini ziyaret ederek böyle bir durum için bir çözümleri olup olmadığı kontrol edin.

Eğer ne yaparsanız yapın Android telefonunuzu bir türlü açamıyorsanız uygulayabileceğiniz tek yöntem telefonu sıfırlamaktır. Telefonu sıfırlama işlemi için kullanabileceğiniz iki temel yöntem bulunuyor. Bunları inceleyerek size en uygun olanı seçin ve uygulayarak telefonunuzu sıfırlayın.

Telefon şifremi unuttum sorunu çözümü:

Yöntem #1: Cihazımı Bul sistemi üzerinden telefonu sıfırlamak

Cihazımı Bul sistemi üzerinden telefonu sıfırlamak Yöntem #2: Kurtarma Modu üzerinden telefonu sıfırlamak

Yöntem #1: Cihazımı Bul sistemi üzerinden telefonu sıfırlamak:

Adım #1: Buradan Google Cihazımı Bul sistemini açın.

Buradan Google Cihazımı Bul sistemini açın. Adım #2: Telefon şifremi unuttum sorunu yaşadığınız cihazdaki Google hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Telefon şifremi unuttum sorunu yaşadığınız cihazdaki Google hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Listeden cihazınızı seçin.

Listeden cihazınızı seçin. Adım #4: Cihazı Sil butonuna tıklayın.

Cihazı Sil butonuna tıklayın. Adım #5: Adımları onaylayın.

Adımları onaylayın. Adım #6: Telefonunuzu yeniden başlatın.

Telefonunuzu yeniden başlatın. Adım #7: Yeniden kurulum yapın.

Yeniden kurulum yapın. Adım #8: İşlem tamam.

Telefon şifremi unuttum sorununun çözümü için Google Cihazımı Bul sistemi üzerinden telefonunuzu sıfırlarken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var; cihaz açık olmalı, Google hesabınız ile giriş yapılmış olmalı, mobil veri açık olmalı ya da bir Wi-Fi ağına bağlı olmalı, Google Play’de cihaz kayıtlı olarak görünmeli, konum bilgisi açık olmalı, cihazda Cihazımı Bul özelliği açık olmalıdır.

Bu koşulları yerine getiren Android telefon, Google Cihazımı Bul sistemi üzerinden sıfırlanabilir. İşlem sonrası yedeklenmemiş tüm verileriniz silinecek ve telefonu yeni almış gibi yeniden kurulum yapacaksınız. Yeniden kurulum sırasında cihaz, eski Google hesap bilgilerini kabul etmeyebilir.

Yöntem #2: Kurtarma Modu üzerinden telefonu sıfırlamak:

Adım #1: Güç düğmesine basılı tutarak cihazı kapatın.

Güç düğmesine basılı tutarak cihazı kapatın. Adım #2: Güç düğmesine ve ses kısma tuşuna aynı anda basın.

Güç düğmesine ve ses kısma tuşuna aynı anda basın. Adım #3: Ses tuşlarını kullanarak Kurtarma Modu sayfasına ulaşın.

Ses tuşlarını kullanarak Kurtarma Modu sayfasına ulaşın. Adım #4: Seçimlerinizi Güç düğmesi ile yapın.

Seçimlerinizi Güç düğmesi ile yapın. Adım #5: Verileri Sil / Fabrika Ayarlarına Sıfırla seçeneğini onaylayın.

Verileri Sil / Fabrika Ayarlarına Sıfırla seçeneğini onaylayın. Adım #6: Cihazdaki tüm veriler silinecek ve yeniden başlatılacak.

Cihazdaki tüm veriler silinecek ve yeniden başlatılacak. Adım #7: Yeniden kurulum yapın.

Yeniden kurulum yapın. Adım #8: İşlem tamam.

Telefon şifremi unuttum sorununun çözümü için Kurtarma Modu üzerinden telefonu sıfırlama işleminde uygulamanız gereken adımlar genel olarak bu şekildedir. Ancak Samsung, Huawei, Xiaomi gibi farklı marka ve model Android telefonlarda Kurtarma Modu’na ulaşma yöntemleri değişiklik gösterebilir. Bu nedenle kısa bir araştırma yaparak doğru yöntemi bulmalısınız.

Kurtarma Modu üzerinden telefonu sıfırladığınız zaman yedeklenmemiş tüm verileriniz silinecek ve cihazı yeni satın almış gibi kurulum yapmanız gerekecek. Yeni kurulum sırasında Android telefonunuz sizi yönlendirecektir. Bu işlemler de cihaz marka ve modeline göre değişiklik gösterebilir.

Telefon şifremi unuttum sorunu nedenleri:

Genel olarak tüm Android kullanıcıları, uyumlu olan cihazlarında; Touch ID, Face ID, desen gibi farklı şifreleme yöntemleri kullanıyorlar. Ancak bir de cihazın sahip olduğu asıl şifre vardır. Pek çok kullanıcı bu asıl şifreye ihtiyaç duymayacağını düşünerek önemsemeden bir şifre belirler. Fakat bir gün o şifre gerekli olabilir.

Touch ID ve Face ID gibi şifreleme yöntemleri cihazın dış donanımına bağlı olarak çalıştıkları için olası dış hasarlarda çalışmaz duruma gelebilir. Ön kamerada ya da parmak izi okuyucusunda oluşan bir sorun nedeniyle cihazınızı açamayabilirsiniz ve bu durumda asıl şifrenize ihtiyaç duyarsınız.

O an için öylesine yazdığınız rakamlar hayat kurtarıcı olabilir. Bu nedenle cihaz şifrenizi son derece dikkatli seçmelisiniz. Güçlü ve güçlü olduğu kadar da akılda kalıcı bir şifre belirleyerek bir daha telefon şifremi unuttum sorunu yaşamanın önüne geçebilirsiniz. Belirlemiş olduğunuz şifreyi herkesin göremeyeceği ama sizin kolay ulaşabileceğiniz bir yerde, ufak bir kağıda yazarak saklayabilirsiniz.

Telefon sıfırlama işlemi hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

Telefon şifremi unuttum sorununa çözüm olarak uygulayabileceğiniz tek yöntem, maalesef, telefonu sıfırlamaktır. Cihazımı Bul sistemi üzerinden telefonu sıfırlama işlemi için gerekli koşulları zaten anlattık. Kurtarma Modu ile telefon sıfırlama işlemi için ise bilmeniz gereken tek şey, cihazınız üzerinden Kurtarma Modu’nun nasıl açılacağıdır.

Sıfırlanan, fabrika ayarlarına geri dönen bir telefondaki tüm veriler silinir. Cihaz, sanki kutusundan yeni çıkarmışsınız gibi olur. Telefonu bir gün sıfırlamak zorunda kalabileceğinizi düşünerek bugünden cihazdaki tüm verileri yedeklemelisiniz. Yedeklemiş olduğunuz verileri daha sonra yeniden Android telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Cihazınızdaki verileri düzenli olarak bir USB kablo ile bilgisayarınıza aktarabileceğiniz gibi bulut depolama hizmetlerini de kullanabilirsiniz. Google Fotoğraflar ve Google Drive gibi hizmetler ile cihazınızdaki tüm verileri düzenli olarak yedekleyerek olası veri kayıplarının önüne geçebilirsiniz.

Telefon şifremi unuttum sorunu yaşayan Android kullanıcılarının telefonlarını sıfırlamak için kullanabilecekleri yöntemleri adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Eğer adımları uygularken başka bir sorun ile karşılaşıyorsanız mutlaka cihazın teknik servisi ile iletişime geçin ve sorununuzu anlatarak alternatif bir çözüm yöntemi sunmalarını isteyin.