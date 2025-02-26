Elektronik cihazlar, önemli miktarlarda enerji depolayabilen pillere sahipler. Dolayısıyla şarjı tamamen dolu olan bir pilin ağırlığının boş olan bir pilden fazla olup olmadığı da akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Bataryası dolu bir telefonun bataryası boş bir telefondan farkı ne? Tek fark pil göstergesi gibi duruyor.

Peki gerçekten de bataryası doldurulan telefonun ağırlığı hiç mi değişmiyor? Gelin birlikte bakalım.

Telefonun şarj olması, bataryasının elektrik enerjisini depolaması anlamına geliyor.

Kimine göre bu, cihaza bir kütle eklemek gibi bir anlama gelse de aslında durum pek de öyle değil. Bu durumu su dolu bir şişeyle daha açıklayıcı bir şekilde ele alacak olursak:

⁠Şişenin içinde su var ama suyun içindeki bazı molekülleri bir köşeden diğerine taşıyoruz. Şişenin ağırlığı sizce değişir mi? Elbette hayır. Çünkü suyun miktarı aynı kalıyor, sadece içindeki parçacıklar farklı yerlerde duruyor.

İşte telefonun bataryası da aynı mantıkla çalışıyor.

Telefonlar, lityum iyon pillere sahiptir. Bu lityum iyonlar, bir taraftan diğerine hareket ediyor ama toplam ağırlığı aynı kalıyor. Yani cihazlara güç veren bir elektron akışından söz ediyoruz.

Telefon enerji depoluyorsa, biraz da olsa ağırlığı değişebilir diye düşünebilirsiniz. Teorik olarak çok küçük bir fark oluşabilir, ama bu fark o kadar küçüktür ki en hassas terazi bile bu farkı ölçemez.

Pilde eğer sızıntılar varsa, zamanla bahsettiğimiz gibi bir kütle kaybedebilir. Aynı şekilde nem gibi faktörler de ağırlığını etkileyecektir. Ancak bunlar da oldukça küçük olduğu gibi bataryanın şarj olup olmamasıyla alakalı değildir.

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