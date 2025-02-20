Ortaya çıkan yeni bir sızıntıya göre Apple, iPhone 17 serisinde şarj hızını 16'ya kıyasla pek fazla değiştirmeyecek.

Apple, uygun fiyatlı SE serisinin yerine geçecek olan yeni iPhone 16e’yi geçtiğimiz gün tanıttı. Şimdi ise gözler bu yılın sonbahar aylarında çıkması beklenen iPhone 17 serisine çevrildi. Yeni gelen bir sızıntı ise yeni iPhone’ların şarj hızları noktasında kullanıcıları pek de mutlu etmeyecek gibi.

Eğer iPhone 17 serisiyle kablolu şarj hızlarında devrim niteliğinde bir artış bekliyorsanız bu beklentinizi gözden geçirmeniz gerekebilir. Sızdırılan bilgilere göre yeni serideki dört model - iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max - maksimum 35W kablolu şarj desteği sunacak.

iPhone 17 şarj hızında 16'ya benzer bir performans gösterecek

Apple, iPhone 16 serisinin şarj hızlarını resmî olarak açıklamamış olsa da testler cihazların en fazla 30W civarında hızlı şarja sahip olduğunu göstermişti. Bu yüzden iPhone 17 serisi için ufak bir hız artışı beklense de çok da ciddi bir gelişme olmayacak gibi görünüyor.

Şarj hızlarının yanı sıra, iPhone 17 serisinin tasarımında bazı değişiklikler bekleniyor. Özellikle arka kamera ünitesinde farklı bir tasarıma gidileceğini daha önce sizlere aktarmıştık. Ayrıca Apple’ın Pro modellerinde titanyum malzemeyi bırakıp, yalnızca Air modelinde bu malzemeyi kullanmayı tercih edebileceği de söylentiler arasında.

Eylül ayındaki lansman yaklaşana dek yeni seriye dair daha fazla detay görmemiz muhtemel. O tarihe kadar sizlere gelişmeleri aktarıyor olacağız.

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