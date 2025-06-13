Yaz aylarının gelmesi, telefonların da aşırı ısınma ihtimalini artırıyor. Peki yüksek sıcaklıklarda telefonun ısınmasını nasıl engelleyebilirsiniz? İşte basit ama etkili o yöntemler.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, yalnızca bizleri değil aynı zamanda her gün kullandığımız teknolojik ürünleri de etkiliyor. Yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlar da bunlardan biri. Aşırı sıcaklarda telefonlarımızın çok fazla ısındığını görebiliyoruz. Peki yazın telefonların aşırı ısınmasını nasıl önleyebilirsiniz?

Bu içeriğimizde akıllı telefonların özellikle yazın çok yüselen sıcaklıklarda ısınmasının önüne geçecek yöntemlere bakacağız. Telefonun ısınmasını engelleyecek veya azaltacak birçok farklı yol var. İşte telefonun ısınmasını önlemenize yardımcı olacak yöntemler.

Telefonun sıcaklarda aşırı ısınmasını önlemenizi sağlayacak yöntemler

Doğrudan güneş ışığından uzak tutun, sıcaklığı çok yüksek olmayan ortamlarda bulunun

Yoğun kullanmamaya çalışın

Orijinal şarj aleti kullanın

Kılıfı çıkartarak soğumasını sağlayın

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın

Soğutucu aksesuarları tercih edin

Parlaklığı düşük tutun

Doğrudan güneş ışığından uzak tutun, sıcaklığı çok yüksek olmayan ortamlarda bulunun

Tabii ki en basit yöntem güneş ışığından uzak tutmaktır. Kesinlikle telefonunuzun güneşte kalmamasını sağlamanız gerekiyor. Kapalı ve serin olabileceği bir yerde tutmak en mantıklısı. Isınmayı ayrıca daha serin, klimalı gibi ortamlarda bulunarak da engelleyebilirsiniz.

Yoğun kullanımdan kaçının

Telefonlarda çok fazla vakit geçiriyoruz. Uygulama kullanımı, oyun oynamak en çok yaptığımız şeyler arasında. Yüksek sıcaklıklarda bunları azaltmak telefonunuzun ısınmasını azaltacaktır. Özellikle yoğun tempoda oyun oynarsanız cihaz çok ısınabilir. Bu yüzden olabildiğince az kullanmaya çalışın.

Orijinal şarj aleti kullanın

Sahte, replika şarj aletleri telefonlarda aşırı ısınmaya neden olabiliyor. Bu yaz sıcağıyla birleştiğinde ise telefon âdeta yanıyor. Orijinal şarj aleti kullanırsanız bu ihtimali elemiş olursunuz. O yüzden ne yapın edin orijinal şarj aleti kullanmaya çalışın.

Kılıfı çıkarın

Yazın hiçbirimiz kazak giymek istemeyiz. Giyersek çok ısınırız ve rahatsız oluruz. Telefonlar için de bu durum geçerli. Kılıflı kullanım cihazın ısıyı dışarı atmasını engelleyerek daha fazla ısınmasına neden olur. Bu yüzden sık sık kılıfı çıkarmaya çalışın. Özellikle şarj ederken kılıfsız etmenizi öneririz. Hiç çıkarmak istemiyorsanız da ince ve cihaza nefes aldıran kılıfları tercih etmeniz daha iyi olacaktır.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın

Telefonun iç kısmında yaşananlar da ısısını artırıyor olabilir. Bu da yazın sıcağıyla birleştiğinde aşırı ısınmaya neden olabilir. O yüzden arka planda çalışan, kullanmadığınız uygulama varsa onların hepsini kapatın. Böylece telefon daha az efor sarf eder. iPhone’larda “Ayarlar> Genel>Arka Planda Uygulama Yenile” bölümünden, Android’de ise “Ayarlar>Bağlantılar>Veri kullanımı” bölümlerinden bu uygulamaları görüp kapatabilirsiniz.

Soğutucu aksesuarları tercih edin

Tabii ki direkt bu soruna yönelik ürünleri almak da işinize yarayacaktır. Şu anda piyasada bulabileceğiniz birçok telefon soğutma aksesuarı var. Özellikle yoğun kullanıyorsanız bu tarz ürünlere yönelebilirsiniz.

Parlaklığı düşün tutun

Yüksek ekran parlaklığı güneşte cihazı görmenizi sağlayabilir ancak aynı zamanda telefonun daha da fazla ısınmasına yardımcı olur. Bu yüzden mecbur kalmadığınız sürece ekran parlaklığını düşük tutmaya çalışın. Uyarlanabilir parlaklık özellikleri bu konuda yardımcınız olabilir. Parlaklığı düşün tuttuğunuzda ısınma konusunda ciddi farklılıklar yaşandığını göreceksiniz.

Telefonun aşırı ısınmasının zararları

Pil ömrünün kısalması

Donanım hasarı

Performans düşüşü, yavaşlama

Ekran bozulmaları

Yangın veya patlama riski (çok nadir olsa da mümkün)

Şarj sorunları

Telefonun aşırı ısınması, hem donanım hem de yazılım tarafında cihazınıza ciddi zararlar verebilir. Özellikle lityum iyon piller, yüksek sıcaklıklarda daha fazla yıpranırlar ve cihazın pil performansı zarar görür. İşlemci ve diğer bileşenlerin ısınması performansı azaltır, ekranlarda problemler oluşablir. Çok nadir görülse de küçük bir ihtimal patlama riski bile oluşabilir. Bunlar yüzünden gereklli önlemleri almanız kesinlikle şart.

Telefonun aşırı ısınmasını engellemek isterken yapmamanız gerekenler

Telefonu buzdolabı veya buzluğa koymayın

Yastık, battaniye gibi yumuşak yüzeylerden uzak tutun

Yüksek parlaklık kullanımından olabildiğince kaçının

Kılıf ile şarj etmeyin, oyun oynamayın

Birçok insan yazın telefonu çok ısındığında buzdolabına koymayı bir çözüm olarak görüyor. Bundan kesinlikle kaçınmanız lazım. Ani sıcaklık değişimi, cihazın içinde yoğunlaşmaya neden olarak parçalara zarar verebilir. Bunun yerine doğal yollarla serinletmeye, çalışın, daha serin ortamlarda telefonu bekletin. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz şeyleri yapmamaya dikkat gösterin. Yastık gibi yumuşak yüzeyler, hava akışını engelleyerek ısının cihazda birikmesini sağlayabilir. Kılıf da aynı şekilde daha yüksek sıcaklıklara neden olur.

Yaz aylarında telefonunuzun aşırı ısınmasını engellemenin yöntemlerine detaylıca göz attık. Bu basit yöntemleri uygulayarak ısınmayı azaltabilirsiniz. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.