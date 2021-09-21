Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesi değişikliklerinden sonra daha da popüler hale gelen çevrimiçi haberleşme platformu Telegram'a canlı yayınların ve görüntülü konuşmaların kayıt altına alınmasını sağlayacak yeni bir özellik geliyor.

Eylül ayının başında "8'inci yıla özel güncelleme" yayınlayan Telegram, bu güncellemeyle birlikte kullanıcılarının bin kişiye kadar izleyici ve sınırsız sayıdaki dinleyici ile canlı yapmasına olanak sağlamıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde bir güncelleme daha yayınlayan platform, sohbet temaları adlı yeni özellikle birlikte yaptığı diğer yenilikleri de kullanıcılarının beğenilerine sundu.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, 8 farklı özel sohbet temasına kavuşmuş oldu. Bu sohbet temalarının içerisinde yeni mesaj baloncukları, arka planlar ve desenler de yer alacak. Her bir tema, farklı sohbetler için kullanılabilecek. Sohbet temalarının yanı sıra uygulamada yapılan en büyük değişikliklerden biri de artık canlı yayın ve görüntülü konuşmaların kayıt altına alınabilecek olması.

Kullanıcılar Telegram'da kayıt yapmak için ek uygulamalara ihtiyaç duymayacak

Bildiğiniz üzere Telegram, Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesi hakkında yapacağı değişikliklerden sonra bir hayli popüler hale gelse de birçok kişi tarafından hâlâ "siber suçluların oyun alanı" olarak nitelendiriliyor. Bu sebeple canlı yayın ve görüntülü konuşmaların artık kayıt altına alınabilecek olmasının kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı epey merak konusu oldu.

Canlı yayın ve görüntülü konuşmaları kaydedebilmek için kullanıcıların sağ üst köşede yer alan üç noktaya tıkladıktan sonra video ve ses veya sadece ses seçeneklerine tıklaması gerekiyor. Daha sonrasında da kaydedilen veriler, doğrudan kullanıcının klasöründe depolanıyor.