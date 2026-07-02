Türkiye otomobil pazarının en güçlü markalarından biri olan Toyota, geniş model gamı ve hibrit teknolojilerdeki deneyimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Temmuz 2026 döneminde açıklanan kampanyalar ve güncel fiyatlar da hem sedan hem de SUV segmentinde araç arayan kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.
Bu içerikte Toyota'nın güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan fiyat avantajlarını inceleyebilirsiniz. Eğer Toyota Corolla, Corolla Cross, C-HR, Yaris veya RAV4 modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar verme sürecinizde size yardımcı olabilir.
İçerikten Görseller
Toyota kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Temmuz 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|Corolla
|2.284.000 TL
|1.790.000 TL
|Corolla Hybrid
|2.808.000 TL
|2.530.000 TL
|Corolla Cross Hybrid
|3.320.000 TL
|2.820.000 TL
|Toyota C-HR Hybrid
|2.566.000 TL
|2.250.000 TL
|Corolla Hatchback Hybrid
|2.781.000 TL
|2.180.000 TL
|Yaris Cross Hybrid
|2.704.000 TL
|2.317.000 TL
|Yaris Hybrid
|2.245.000 TL
|1.995.000 TL
|Land Cruiser Prado
|17.500.000 TL
|13.100.000 TL
Toyota, Temmuz 2026 kampanyalarında birçok modelinde önemli fiyat avantajları sunuyor.
Özellikle hibrit modellerde ve SUV segmentinde dikkat çeken indirimler bulunurken, bazı modellerde yarım milyon TL'nin üzerinde fiyat desteği dikkat çekiyor.
- Toyota Corolla, 494 bin TL indirimle 1 milyon 790 bin TL'ye geriliyor ve listenin en dikkat çekici kampanyalarından biri oluyor.
- Corolla Hybrid modelinde 278 bin TL, Corolla Cross Hybrid modelinde ise 500 bin TL indirim uygulanıyor.
- Toyota C-HR Hybrid, 316 bin TL fiyat avantajıyla 2 milyon 250 bin TL'den satışa sunuluyor.
- Corolla Hatchback Hybrid, 601 bin TL indirimle kampanyadaki en güçlü fiyat avantajlarından birini sunuyor.
- Yaris Cross Hybrid modelinde 387 bin TL, Yaris Hybrid modelinde ise 250 bin TL indirim bulunuyor.
- Listenin en dikkat çekici kampanyası ise Land Cruiser Prado tarafında yer alıyor. Modelin fiyatı 17 milyon 500 bin TL'den 13 milyon 100 bin TL'ye düşerken, toplam 4 milyon 400 bin TL indirim uygulanıyor. Bu rakam, Toyota'nın Temmuz 2026 kampanyalarındaki en yüksek fiyat avantajı olarak öne çıkıyor.