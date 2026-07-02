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Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları

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Temmuz 2026 itibarıyla Toyota'nın güncel fiyat listesi ve kampanyaları, sıfır kilometre araç satın almayı düşünen kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu içerikte Toyota modellerinin kampanyalı fiyatlarını, öne çıkan fırsatları ve güncel fiyat detaylarını bir araya getiriyoruz.

Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye otomobil pazarının en güçlü markalarından biri olan Toyota, geniş model gamı ve hibrit teknolojilerdeki deneyimiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Temmuz 2026 döneminde açıklanan kampanyalar ve güncel fiyatlar da hem sedan hem de SUV segmentinde araç arayan kullanıcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

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Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Bu içerikte Toyota'nın güncel fiyat listesini, kampanya kapsamındaki modelleri ve öne çıkan fiyat avantajlarını inceleyebilirsiniz. Eğer Toyota Corolla, Corolla Cross, C-HR, Yaris veya RAV4 modellerinden birini satın almayı düşünüyorsanız, aşağıdaki güncel fiyat listesi karar verme sürecinizde size yardımcı olabilir.

İçerikten Görseller

Temmuz 2026 Opel Kampanyalı Fiyatları
7

Toyota kampanyalı fiyat listesi - Temmuz 2026

7

Model İsmi Güncel Fiyatı (Temmuz 2026) Kampanyalı Fiyatı
Corolla 2.284.000 TL 1.790.000 TL
Corolla Hybrid 2.808.000 TL 2.530.000 TL
Corolla Cross Hybrid 3.320.000 TL 2.820.000 TL
Toyota C-HR Hybrid 2.566.000 TL 2.250.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.781.000 TL 2.180.000 TL
Yaris Cross Hybrid 2.704.000 TL 2.317.000 TL
Yaris Hybrid 2.245.000 TL 1.995.000 TL
Land Cruiser Prado 17.500.000 TL 13.100.000 TL

Toyota, Temmuz 2026 kampanyalarında birçok modelinde önemli fiyat avantajları sunuyor.

Özellikle hibrit modellerde ve SUV segmentinde dikkat çeken indirimler bulunurken, bazı modellerde yarım milyon TL'nin üzerinde fiyat desteği dikkat çekiyor.

  • Toyota Corolla, 494 bin TL indirimle 1 milyon 790 bin TL'ye geriliyor ve listenin en dikkat çekici kampanyalarından biri oluyor.
  • Corolla Hybrid modelinde 278 bin TL, Corolla Cross Hybrid modelinde ise 500 bin TL indirim uygulanıyor.
  • Toyota C-HR Hybrid, 316 bin TL fiyat avantajıyla 2 milyon 250 bin TL'den satışa sunuluyor.
  • Corolla Hatchback Hybrid, 601 bin TL indirimle kampanyadaki en güçlü fiyat avantajlarından birini sunuyor.
  • Yaris Cross Hybrid modelinde 387 bin TL, Yaris Hybrid modelinde ise 250 bin TL indirim bulunuyor.
  • Listenin en dikkat çekici kampanyası ise Land Cruiser Prado tarafında yer alıyor. Modelin fiyatı 17 milyon 500 bin TL'den 13 milyon 100 bin TL'ye düşerken, toplam 4 milyon 400 bin TL indirim uygulanıyor. Bu rakam, Toyota'nın Temmuz 2026 kampanyalarındaki en yüksek fiyat avantajı olarak öne çıkıyor.
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