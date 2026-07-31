Temmuz 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Diziler

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın yedinci ayı temmuz da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki temmuz ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?
Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Temmuz 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Listenin zirvesinde yeni sezonu çıkan HBO Max dizisi House of the Dragon’un yer aldığını görüyoruz. Onu Prime Video’daki Off Campus, TV+’taki From takip ediyor.
Türkiye’de geçen ay en çok izlenen diziler
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- Off Campus - Prime Video
- From - TV+ & TOD
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Prens - HBO Max & TV+
- Not Suitable for Work - Disney+
- Zeytin Ağacı - Netflix
- Sıfır Bir - TV+
- Doğu - HBO Max & TV+
- Agent Kim Reactivated