Temmuz 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

Türkiye'de temmuz boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız temmuz ayında en çok hangi filmler izlendi?

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Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Mubi’de yayımlanan **Nasıl Seks Yapacağız?'**ın zirvede olduğunu görüyoruz. Onu Prime Video'da yayımlanan Seks ve Şehir ve HBO Max’ten Harry Potter ve Ateş Kadehi takip ediyor.

Türkiye’de geçen ay en çok izlenen filmler