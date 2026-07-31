Temmuz 2026: Türkiye’de En Çok İzlenen Filmler

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız temmuz ayında en çok hangi filmler izlendi?
Sizin için JustWatch’ın verilerini kullanarak bu yapımları derledik. Bu ay listenin değiştiğini ve Mubi’de yayımlanan **Nasıl Seks Yapacağız?'**ın zirvede olduğunu görüyoruz. Onu Prime Video'da yayımlanan Seks ve Şehir ve HBO Max’ten Harry Potter ve Ateş Kadehi takip ediyor.
Türkiye’de geçen ay en çok izlenen filmler
- Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
- Seks ve Şehir - Prime Video
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Uykucu - Netflix
- Sığınak - Prime Video
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
- Jurassic World: Yeniden Doğuş - Prime Video
- İyi ki Aldatılmışım - Netflix
- Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
- Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk