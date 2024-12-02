İster uzun yolculuklar yapan bir sürücü olun, ister şehir içi trafiğine çıkın doğru araç aksesuarlarıyla ihtiyaçlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Bu anlamda Temu’da araç içi telefon tutacağından kör nokta aynasına birçok ürün mevcut.
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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Araç aksesuarı önerileri:
- QC3.0 Araç İçi Hızlı Şarj Cihazı
- Araç İçi Cep Telefonu Tutucu
- Araba Camı Kar Temizleyici/ Kazıyıcı
- Polar Araba Temizlik Bezi
- Araba Sabitleme Kayışı
- Araba İçin Güneş Gözlüğü Tutucu
- 2 Adet Anti-Sis Yağmur Geçirmez Ayna Filmi
- Jant Temizleme Fırçası
- 2 Adet Kaymaz Bardak Tutucu
- 2 adet 360 ° Dönebilen Araba Kör Nokta Aynası
Kompakt boyutuyla şarja ihtiyacınız olduğu her an yanınızda: QC3.0 Araç İçi Hızlı Şarj Cihazı
30 dakikada hızlı şarj yapabilen araç şarjının LED’li ekranından voltaj derecesini görebilirsiniz. Ürün şimdi 325,29 TL yerine 96,13 TL.
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“Araç içinde telefonumu nereye koyacağım?” derdine son: Araç İçi Cep Telefonu Tutucu
Araç kullanırken en çok lazım olan şeylerden biri navigasyon. Navigasyonu açtıktan sonra ise telefonu bir yere sabitlemek kalıyor. Bunun için size yardımcı olacak ürün ise Araç İçi Cep Telefonu Tutucu. Titremeyi önlemesi ile ön plana çıkan ürün şu an sadece 57,97 TL.
Kullanıcı yorumu:
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Yoğun kar yağışı nedeniyle kaplanan camınızı küremeniz için: Araba Camı Kar Temizleyici/ Kazıyıcı
Paslanmaz çelik yapısıyla dikkat çeken kar temizleyici, yoğun kar nedeniyle kaplanan camınızı temizlemenize olanak sağlıyor. Ürün, %54 indirim fırsatıyla 39,28 TL’ye düşmüş durumda.
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Araç temizleyicilerden devam ediyoruz: Polar Araba Temizlik Bezi
Çift katmanlı, arabanızı çizmeden temizleyebilen polar temizlik bezi, 32,46 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.
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Aracınızın içerisinde hareket halinde olmasını istemediğiniz eşyalarınızı sabitleyin: Araba Sabitleme Kayışı
Özellikle aracınız hareket halindeyken içerisindeki eşyalar sabit durmayabilir. Bu da çarpmalara ya da kırılmalara sebep olabilir. Araba sabitleme kayışı sayesinde bu sorununuzu çözebilirsiniz. Ürün, 39,75 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
Kullanıcı yorumu:
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Güçlü mıknatısıyla gözlüğünüze kolayca ulaşmanıza olanak sağlayacak: Araba İçin Güneş Gözlüğü Tutucu
Araç kullandığınız sırada gözlüğünüzü kabından çıkarmak oldukça zor. Deri yapıya sahip tutucu sayesinde zahmetsiz bir şekilde gözlüğünüzü takıp çıkarabilir, sürüş deneyiminize devam edebilirsiniz. Fiyatı şu an 49,29 TL.
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Aynalarınızı hem yağmurdan hem de gece sürüşlerindeki ışık kırılmalarından koruyan: 2 Adet Anti-Sis Yağmur Geçirmez Ayna Filmi
Görüş aynaları için şeffaf malzemeden tasarlanmış ayna filmleri, su geçirmez yapısıyla yağmur damlalarının yarattığı ıslak görünümü gidermeye yardımcı olur. Ürün Temu’da %82 indirim fırsatıyla 169,99 TL’den 29,87 TL’ye düştü.
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Arabasına düşkün olanlara: Jant Temizleme Fırçası
Mikrofiber uca sahip temizleme fırçası, köpüklü temizleme için uygundur. Ayrıca ürün, şimdi sadece 57,73 TL.
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Aracınızda bir şeyler yiyip içmeyi seviyorsanız bu ürün tam size göre: 2 Adet Kaymaz Bardak Tutucu
Silikon yapılı, su geçirmez bardak altıkları sayesinde arabanızda içtiğiniz içecekler dökülmesin. Neredeyse tüm bardak boyutlarıyla uyumla olan bu tutucular, 144,07 TL yerine 44,75 TL.
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Sürüş güvenliğinizi artırın: 2 adet 360 ° Dönebilen Araba Kör Nokta Aynası
360 derece dönebilen aynalar sayesinde geniş alanları ve kör noktaları görmeniz kolaylaşacak. Ürün, %57 indirim fırsatıyla 37,15 TL.
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