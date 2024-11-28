Temu’dan ucuza alabileceğiniz telefon aksesuarlarınızı sizin için listeledik. Hadi içeriğimize!

Uygun fiyatlı ürünleri ve geniş yelpazesiyle son zamanların en çok tercih edilen alışveriş sitelerinden olan Temu’da telefon kılıfından şarj cihazına birçok ürün mevcut. Yeni gümrük muafiyeti tutarı uygulanmadan önce uygun fiyatlı alışverişler yapabileceğiniz Temu'nun uygulamasını indirip ücretsiz kargo fırsatından yararlanmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla satın almak isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

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30 dakikada hızlı şarj yapabilen araç şarjının LED’li ekranından voltaj derecesini görebilirsiniz. Ürün şimdi 209,68 TL yerine 92,71 TL.

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iPhone 15 ve daha alt modellerinin tümüyle ve Samsung modellerine uyumlu olan manyetik şarj cihazını Airpods için de kullanabilirsiniz. Ürünü %66 indirim fırsatıyla 143 TL’ye satın alabilirsiniz.

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Araç kullanırken en çok lazım olan şeylerden biri navigasyon. Navigasyonu açtıktan sonra ise telefonu bir yere sabitlemek kalıyor. Bunun için size yardımcı olacak ürün ise Araç İçi Cep Telefonu Tutucu. Titremeyi önleyen ve kompakt boyutuyla ön plana çıkan ürün şu an sadece 49,42 TL.

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iPhone’un birçok modeliyle uyumlu olan ve kablosuz şarjı destekleyen kılıf, 55,65 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Özellikle çalışma ortamınızda birden çok cihazı aynı anda kullanmanız kaçınılmaz. Durum böyle olunca da cihazlarınızın şarjı sürekli olarak bitebilir. USB Type-C şarj istasyonu, birden fazla cihazı aynı anda şarj imkânı sağlıyor. Fiyatı ise Temu’da 278,16 TL.

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38 mm'den 49 mm'ye kadar uygun olan Apple Watch kayışları, su geçirmez ve ayarlanabilir. Ayrıca son zamanlarda en çok tercih edilenlerden biri olan bu ürün, 98,89 TL’ye düşmüş durumda.

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Yumuşak silikondan yapılmış Airpods Pro 2. Nesil Kılıf, yanında verilen, kulaklığınızı temizlemenize yardımcı olan kit ve 60,58 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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120W gücü, iki çeşidi ve 1m’den 2m’ye farklı kablo uzunlukları ile ön plana çıkan şarj kablosu, %79 indirim fırsatıyla 53,43 TL.

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Telefonunuzu kırılmalara ya da çizilmeleri karşı bir nebze de olsa koruyacak 2’li ekran koruyucu, parmak izi bırakmaz. Ürünü şimdi satın almak isterseniz sepette 54,03 TL’ye düşüyor.

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Cama ya da seramiğe kolayca yapışabilen ve eller serbest modunda telefonunuzu kullanmanıza yardımcı olan vantuzlu telefon tutucu, %84 indirim fırsatıyla 259,99 TL’den 39,52 TL’ye düşmüş durumda.

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