Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı ruhunu evinizde hissetmek istiyorsanız uygun fiyatlı ürünleri listelediğimiz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Bu sene yılbaşı kutlamasını evde yapmak istiyorsanız Temu'da ağaç süslerinden aydınlatmaya uygun fiyatlı birçok yılbaşı ürünü bulunuyor.

İhtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla almak isterseniz sizi içeriğimize alalım. Şimdiden iyi seneler dileriz!

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Yeni yıl ruhunu hissetmenin en güzel yollarından biri tartışmasız bir yılbaşı ağacı almak. Evinizin havasını değiştirecek ve yılbaşı coşkusunu artıracak ağaç süslerini kullanarak ağacınızı süslemek ise bu sürecin en keyifli kısmı. Temu’da şu an 63,29 TL’ye alabileceğiniz 24 parçalı ahşap ağaç süsleri ile ağacınızı dilediğiniz gibi dekore edebilirsiniz.

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3 adet pil ile çalışan yıldız süs, farklı tonlardaki LED ışıklarıyla ağacınızı tamamlayan parça olacak. Ürünü Temu'dan %62 indirim fırsatıyla 58,42 TL'ye satın alabilirsiniz.

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1,5 metreden 6 metreye kadar uzunluğu olan yılbaşı ışıkları pil ile çalışabiliyor. Eğer siz de yeni yıla bol ışıklı bir şekilde girmek isterseniz ürünü 143,99 TL yerine 51,59 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Kar yağmayan bir yılbaşını düşünmek zor. 5 ila 10 metre aralığındaki alanlara etki edebilen projeksiyon ışığı sayesinde kar yağmasa da kışı evinizde hissebilirsiniz. Ürün şimdi 175,98 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Yapıştırması ve sökmesi oldukça kolay olan bu sticker setini camınızda ya da duvarınızda kullanabilirsiniz. Bu yılbaşında sadece ağaç süslemek ile yetinmek istemiyorsanız ürün, şimdi 150,97 TL'ye düşmüş durumda.

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Karanlıkta parlamasıyla dikkat çeken terlik süsleri, şu an Temu'da sadece 31,07 TL.

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36V gücünde çalışan rustik ampullerin her birinde yılbaşı figürleri bulunuyor. Evinizi daha sıcak bir hale getirecek bu ampul, şimdi 390,08 TL yerine 151,46 TL.

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