Terrafugia, Uçan Otomobili İçin ABD’den Resmi Onay Aldı

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketi Geely grubuna ait Terrafugia, Transition adını verdikleri uçan otomobilleri için Amerikan Havacılık Dairesi'nden resmi onay aldı. İlk başta sadece uçak olarak kullanılacak Transition, saatte 161 kilometre hıza çıkabiliyor.

Bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan otomobiller, artık gerçek dünyada da kendilerine bir yer edinmeye başladı. Volvo, Polestar Racing gibi markaları bünyesinde bulunduran Geely'nin bir üyesi olan Terrafugia, 2011 yılından beri üzerinde çalıştığı uçan otomobil Transition için Amerikan Havacılık Dairesi’nden resmi onay aldı.

Terrafugia Transition'ın aldığı izin, aracın sadece uçak olarak kullanılmasına olanak sağlıyor ve araba gibi yollara çıkabilmesi için de farklı bir izin alması gerekiyor. Söz konusu resmi iznin 2022 yılında alınması bekleniyor.

Uçan otomobil, saatte 161 kilometre hıza çıkıyor

Terrafugia yetkililerinden Kevin Colburn, Transition uçan otomobilin 80 günlük test uçuşlarını tamamladığını ve tüm denemeleri başarıyla geçtiğini dile getirdi. Transition’ın Amerikan Havacılık Dairesi’nden aldığı izin, sadece uçabilen versiyona sahip modeller için geçerli olacak.

Transition’ın teknik detaylarına baktığımız zaman uçan otomobilin gücünü 100 beygirlik Rotax 912iS motorundan aldığını ve saatte maksimum 161 kilometre hıza çıkabildiğini görüyoruz. Sahip olduğu pervaneler sayesinde yerden havalanabilen Transition, gerekli izinleri alabilirse 2022 yılından itibaren sadece uçak olarak değil uçan otomobil olarak da kullanılmaya başlanacak.