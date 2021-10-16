Dev otomobil üretici şirket Tesla, elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın teslimatının 2022'ye ertelenmesinden sonra web sitesinde yer alan teknik özellik ve fiyat bilgisini kaldırdı.

Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla, 2019 yılında elektrikli kamyoneti Cybertruck'ı tanıtmıştı. Bu yıl sonuna kadar teslimatının başlaması beklenen modelin çıkışının 2022'nin sonuna ertelendiği duyurulmuştu.

Tesla'nın ilk elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın üç farklı versiyon ile teknik özellikleri ve fiyatlandırması web sitesinde yer alıyordu. Yeni modelin çıkış tarihinin ertelenmesinden sonra web sitesi güncellendi.

Web sitesinin önceki ve güncellenen hali:

Dev şirketin web sitesinde Cybertruck'ın detaylı bilgileri yer alıyordu. Aracın teknik özelliklerini ve fiyat listesini içeren sayfalar kaldırıldı.

Cybertruck için belirlenen fiyatın artacağı tahmin ediliyor

Şirket tarafından verilen bilgiye göre yeni modelin mühendislik tasarımı yeni tamamlandı. Cybertruck'ın diğer modellerinden farklı tamamen yeni üretim süreçleri gerektiren çelik dış iskeleti nedeniyle üretime sokulmasında bazı zorluklarla karşılaşılabileceği bekleniyordu. Aracın çıkış tarihinin ertelenebileceği konuşulurken şirketin CEO'su Elon Musk gecikmeyi doğrulamış, aracın piyasaya bir yıl geç çıkacağını duyurmuştu.

Elektrikli kamyonet piyasasına ilk giren Cybertruck artık geride kalıyor. İlk tanıtıldığında 39.900 dolar taban fiyatıyla piyasaya çıkacağı duyurulmuştu. Ancak 2022'de piyasaya çıkacak aracın ilk belirlenen fiyat ile çıkması mümkün gözükmüyor. Hatta araç üretiminin gecikmesinde Tesla'nın elektrikli kamyonet fiyatlarının yeniden değerlendirmesinin sebep olduğu tahmin ediliyor. Gelecek yıla kadar Cytbertruk’ın daha da iyi hale getirileceği ve fiyatlarında ciddi değişiklikler olacağı düşünülüyor.

Web sitesinde 100 dolarlık tamamen iade edilebilir bir peşinatla “şimdi satın al" butonu hala yer alıyor.