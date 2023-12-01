Tesla Cybertruck, gerçekleştirilen bir etkinlikle ilk sahiplerine teslim edildi. Peki elektrikli pick-up, bugün Türkiye'ye gelse kaç paradan satılırdı? Tesla Cybertruck'ın tahminî Türkiye fiyatını hesapladık...

Tesla bugün, elektrikli otomobil dünyası için yeni bir sayfa açtı. Evet, ilk kez 2019'da tanıtılan ve bugüne kadar üzerinde çalışılan Cybertruck'tan bahsediyoruz. Şirket, büyük bir heyecan yaratan otomobilini ilk sahipleri ile resmen buluşturdu. Eşsiz özelliklerle donatılan Cybertruck, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Tesla Cybertruck bugün Türkiye'ye gelse kaç paraya satılır? Bu içeriğimizde, Tesla Cybertruck'ın bugünkü koşullarda ülkemize gelmesinin kaç paraya mal olacağını inceleyeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, hesaplamaya geçelim.

Diğer her şeyden önce: Tesla Cybertruck ABD fiyatları nasıl?

Tesla Cybertruck, 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak olan bir pick-up. Ancak şu an için, sadece en pahalı donanım paketi olan "Cyberbeast" satışta. En ucuz versiyon olan "rear-wheel drive" 2025'te, orta donanım seçeneği olan "all-wheel drive" ise önümüzdeki yıl itibarıyla piyasaya sürülecek. Ancak tüm donanım seçenekleri için fiyatlar belli olduğundan biz de tüm modeller için Türkiye fiyatını hesaplayacağız.

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman ABD fiyatı Tek motorlu, Elektrikli Rear-Wheel Drive, Otomatik 60.990 dolar Çift motorlu (600bg), Elektrikli All-Wheel Drive, Otomatik 79.990 dolar 3 motorlu (845bg), Elektrikli Cyberbeast, Otomatik 99.990 dolar

İthal edilen otomobillerden alınan vergiler şöyle:

Gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisi (Varsa): Tesla Cybertruck ABD'de üretildiği için kanun gereği bu aracın üzerine yüzde 92 'lik gümrük vergisi biner.

Tesla Cybertruck ABD'de üretildiği için kanun gereği bu aracın üzerine 'lik gümrük vergisi biner. ÖTV: Tesla, Cybertruck'ın motorized gücünü kW cinsinden belirtmedi ancak Tesla Model Y'de bile 220 kW motor bulunuyor. Hâliyle Tesla Cybertruck'ın Türkiye'ye gelmesi, yüzde 60 ÖTV diliminde olmasına yol açacaktır.

Tesla, Cybertruck'ın motorized gücünü kW cinsinden belirtmedi ancak Tesla Model Y'de bile 220 kW motor bulunuyor. Hâliyle Tesla Cybertruck'ın Türkiye'ye gelmesi, ÖTV diliminde olmasına yol açacaktır. KDV: Diğer tüm araçlarda olduğu gibi Tesla Cybertruck'ta da yüzde 20 KDV uygulanacaktır.

Bir dipnot olarak belirtelim; Türkiye'de otomobiller için "verginin vergisi" uygulaması var. Böylesi bir durumda hesap yapacağımız için vergi oranlarını toplamıyor, çarpıyoruz. Bu da aracın üstüne daha fazla vergi yükü binmesine yol açıyor.

Bugün gelse Tesla Cybertruck tahminî Türkiye fiyatları şöyle olur:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tahminî Türkiye fiyatı Tek motorlu, Elektrikli Rear-Wheel Drive, Otomatik 6.498.655 TL Çift motorlu (600bg), Elektrikli All-Wheel Drive, Otomatik 8.523.155 TL 3 motorlu (845bg), Elektrikli Cyberbeast, Otomatik 10.654.212 TL

Tesla Cybertruck'ın tahminî Türkiye fiyatlarını hesapladık. Peki sizce, paslanmaz çelik gövdeden üretilen ve ultra güçlü olan bir elektrikli otomobil için bu fiyatlar nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.