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Tesla’nin 'Fanlı Elektrikli Otomobil' Patenti, Yeni Roadster Tanıtımından Haftalar Önce Ortaya Çıktı

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Tesla, yeni Roadster tanıtımı öncesinde aerodinamik performansı artırmak için fanlı vakum teknolojisi kullanan yeni bir aracın patentini aldı.

Tesla’nin 'Fanlı Elektrikli Otomobil' Patenti, Yeni Roadster Tanıtımından Haftalar Önce Ortaya Çıktı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tesla Roadster etkinliğine sadece birkaç hafta kalmışken, şirket sürtünmeyi azaltmak ve yere basma kuvvetini artırmak için fanlar kullanan yeni bir araç tasarımının patentini aldı.

Öte yandan bu fanlar, Elon Musk’ın aracın 0’dan 100 km/ hıza bir saniyenin altında ulaşacağı yönündeki iddialı hedeflerini yakalamak için kritik bir rol oynuyor olabilir. Patent başvurusundaki şema her ne kadar bir Model S’i andırsa da Tesla artık o modeli üretmiyor.

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İçerikten Görseller

Tesla’nin 'Fanlı Elektrikli Otomobil' Patenti, Yeni Roadster Tanıtımından Haftalar Önce Ortaya Çıktı
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Sistem nasıl çalışıyor?

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Patent metni, bir elektrikli aracın arka diferansiyeline monte edilmiş dört adet elektrikli fandan oluşan bir "fanlı elektrikli otomobil" konseptini tanımlıyor. Sistem; Gordon Murray imzalı GMA T.50 veya McMurtry Speirling modellerini andırsa da arka kısımda devasa bir türbin görünümü yerine, tıpkı stop lambalarının altına dizilmiş bilgisayar kasa fanlarına benzeyen bir yapı sunuyor. Bu konseptin temel amacı araca doğrudan bir itiş gücü sağlamak değil, aracın altındaki türbülanslı hava akışını pürüzsüzleştirerek aracı adeta yere vakumlamak. Taban bölümünden arka diferansiyele doğru açılan hava girişi sayesinde, hava akışının arka kısmı aşağı bastırması ve böylece aerodinamik sürüklenme azaltılırken yere basma kuvvetinin artırılması hedefleniyor.

Normal şartlarda hava akışı diferansiyele doğru yükselirken sıkışıp kalabilir ve bu da tüm tasarımın amacını boşa çıkarabilir. Süreçte kullanılan elektrikli fanlar, bu türbülanslı havayı emip diferansiyelden dışarı atarak vakum etkisi yaratıyor. Teorik olarak bu yapı, aracın havalanmasını önleyerek viraj kabiliyetini artırıyor ve çok daha yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor. Elektrikli araçlar ağır olmaları ve gücü çok hassas aktarabilmeleri sayesinde genellikle yol tutuş sorunu yaşamazlar ancak bu fan sistemi, aerodinamik sürtünmeyi belirgin şekilde düşürerek aracın havada çok daha rahat kaymasını sağlayabilir.

Yeni Roadster için son dokunuş mu?

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Patent çizimleri incelendiğinde diferansiyel girişinin arka tekerleğin arkasında kaldığı ve sistemin doğrudan aracın arka kısmını yere sabitlemeye odaklandığı görülüyor. Bu, Tesla’nın fan teknolojisi üzerindeki ilk çalışması da değil; şirket geçen yıl da aracı zemine çeken özel marşpiyel ve fan sistemleri için benzer bir patent almıştı.

Tesla'nın bu teknolojiyi bir yol aracında kullanıp kullanmayacağı ya da ilk olarak hangi modelde sunacağı henüz net değil ancak en güçlü aday hiç şüphesiz yeni Roadster. Mühendislik yöneticisi Lars Moravy’nin Tesla’nın üreteceği "son ve en iyi sürücü otomobili" olarak nitelendirdiği Roadster için bu detay belirleyici olabilir. Teknolojinin konseptte mi kalacağını yoksa üretim bandına mı taşınacağını öğrenmek için çok beklememiz gerekmeyecek.

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