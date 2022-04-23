Reddit'te paylaşılan bir video, ABD'de bulunan bir Tesla'nın milyonlarca dolar değerindeki bir özel jete çarptığını ortaya koydu. Açıklamalarda Tesla'nın, kaza sırasında aracın kendi kendine sahibine gelmesine veya park etmesine olanak tanıyan 'Smart Summon' özelliğini kullandığı aktarıldı.

Elektrikli otomobillerin tüm dünyaya yaygınlaşmaya başlamasının arkasında Elon Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla’nın payının büyük olduğunu söylemek yanlış olmaz. Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olarak nitelendirilen dev şirket, bunun yanı sıra otomobillere birçok yeni özellik ekleyerek adeta bilim kurgu filmlerindeki gibi araçlarla karşılaşmamızı sağlıyor.

Ancak Tesla araçları her ne kadar iyi teknolojilerle donatılmış olsa da tuhaf kazalarla da karşılaşabiliyoruz. Bu kazaların bazıları kullanıcı, bazıları ise otomobil kaynaklı olabiliyor. Mesela, geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir videoda, kiralık bir Tesla ile yapılan ‘uçuş’ denemesinin feci bir sonuç verdiğini görmüştük. Şimdi ise otomobilde yer alan bir özellik, oldukça ilginç bir kazaya sebebiyet verdi.

Bir Tesla, ‘Smart Summon’ özelliğini kullanırken özel jete çarptı

Öncelikle Tesla’nın ‘Smart Summon’, yani ‘Akıllı Çağırma’ isimli teknolojisinden kısaca bahsedelim. 2019’da araçlara eklenen bu özellik, aracınızı uzağa park etmeniz gibi durumlarda otomobilin kendi kendine size gelmesine olanak tanıyor. Yani Tesla otomobiller, sizin yürümenize gerek kalmadan park yerinden çıkıp ayağınıza gelebiliyor veya zamanınız olmadığında kendi kendine park yeri bulabiliyor. Ancak bazen her şey beklenildiği gibi gitmeyebiliyor.

Popüler platform Reddit’te paylaşılan bir video, ‘Smart Summon’ özelliğini kullanan bir Tesla aracının 3,5 milyon dolar değerindeki bir özel jete çarptığını ortaya koydu. Görüntüleri paylaşan kullanıcı, olayın ABD’nin Washington eyaletinde bulunan bir havalimanında gerçekleştiğini aktardı.

Gönderiye göre videonun çekildiği sırada araç sahibi akıllı telefonu üzerinden Smart Summon’ı kullanıp aracını çağırdı. Ancak görüntüler incelendiğinde bu durumun pek olumlu sonuç vermediği, etrafındaki engelleri algılamak için programlanan Tesla’nın milyonlarca dolarlık jete yavaş bir şekilde çarptığı görüldü.

Tesla’nın özelliğinin çok kullanışlı oldukça kullanışlı olduğunu, gelecekte iyileştirildiğinde insanlara zaman kazandırmak gibi konularda çok daha yararlı olabileceğini söylemek yanlış olmaz. Ancak bu teknoloji piyasaya sürüldüğünden beri birçok kaza veya kaza ile burun buruna gelme haberinin geldiğini, bu sebeple kullanıcılarda bazı güven sorunlarının oluştuğunu da belirtmeden geçmemek.

Smart Summon özelliği nasıl çalışıyor?