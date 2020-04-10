Elon Musk'ın CEO'luğunu yaptığı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de üretimi durdurulan Model 3 Long Range RWD'nin Çin'de üretileceğini duyurdu. Çin internet sitesini de güncelleyen şirket, "Çin'de Üretildi" başlığı altında aracın özelliklerini paylaştı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, daha önce üretimi durdurulan Tesla Model 3 Long Range RWD modelini Çin fabrikasında üretmeye karar verdi. Gigafactory Şanghay'da üretilen uzun menzilli modeller, Çin hükûmetinin onayıyla ülkede satılacak.

Haberin bu kadar dikkat çekmesinin nedeni, Tesla’nın ABD’deki uzun menzilli Model 3 RWD modelinin üretimlerini daha önce durdurmuş olması oldu. Şirketin anavatanında durdurulan üretimin, Çin’deki fabrikada devam ettirilmesinin altındaki nedense merak konusu.

Tesla Model 3 Long Range RWD, ülkedeki teşviklerle normalden daha düşük fiyata satılacak:

ABD merkezli şirket, hükûmet onayı aldıktan sonra Çin internet sitesinde de değişikliğe gitti ve Şangay fabrikasında üretilen ilk araç olan Long Range Model 3 RWD’nin sayfasını “Çin’de Üretildi” başlığı altında güncelledi. Yapılan güncellemelerin ardından araçların Çin’deki satış fiyatları da site üzerinden yayınlandı.

Bu noktada şirket, Çin’de üretilen Model 3 RWD’yi 366.550 yuandan (52.000 dolar / 348.000 TL) listeliyor ancak Çin’deki elektrikli araç teşviklerinden sonra bu fiyat 339.050 yuan (48.000 dolar / 321.000 TL) seviyesine kadar düşüyor.

Çin’de yalnızca alt sınıf versiyonlar üretilecek:

Tesla’nın Çin internet sitesine göre standart menzilli Model 3, tek bir şarjla 445 kilometre yol kat edebiliyor. Öte yandan aynı sitede uzun menzilli RWD Model 3’ün tek bir şarjla 668 kilometre yol gidebileceği söyleniyor. Bu noktada bu mesafe tahminlerinin WLTP’ye (Hafif Taşıtlar için Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü) dayandığını ve gerçek mesafelerin çok daha düşük olacağını unutmamak gerekiyor.

Model 3’ün Çin’deki üretimini duyuran Elon Musk, aynı zamanda önemli bir açıklama yaptı. Musk tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın ülkede yalnızca alt sınıf versiyonları üreteceği ve üst sınıfın hâlâ Fremont, Kaliforniya'da üretileceği belirtildi.