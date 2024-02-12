Tesla, ABD pazarındaki Model Y fiyatlarına indirim yaptı. Geçici süreli indirimle Tesla Model Y fiyatı, 31.890 dolara kadar geriledi. Marka, rekabeti artırmaya devam ediyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye'de de satmakta olduğu Model Y ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Şirket, bu otomobiline bir kez daha indirim uyguladı. Bu kez geçici süreli olan indirim, Tesla Model Y satın almayı düşünenlerin aklını çelecek gibi görünüyor.

Tesla, son dönemlerde rekabeti artırmak adına pek çok kez indirim yaptı. Bu indirimlerin bazıları, Türkiye'de de geçerli oldu. Ancak bu kez böyle bir durum söz konusu değil. Tesla Model Y için hayata geçirilen son indirim kampanyası, sadece ABD pazarı için gerçekleştirildi.

Tesla Model Y fiyatı, birkaç yılda yüzde 50 civarı düşmüş oldu!

Tesla'daki son fiyat indirimi, elektrikli otomobil sektörünün seyri açısından önemli. Zira Tesla, bu indirimle birlikte "ucuz" elektrikli arabanın formülünü bulmuş olduğunu düşündürüyor. Neticede Ekim 2022'de ABD'de Tesla Model Y alacak bir kişi, 65 bin 990 dolar ödüyordu. Bu tutar, son indirim kapsamında ABD'nin elektrikli otomobil teşvik indirimi de katıldığında 38 bin 90 dolara kadar düştü. Yani Tesla Model Y fiyatı, Ekim 2022'den bu yana yüzde 42,3 gerilemiş oldu.

Tesla Model Y'nin ABD ve Türkiye'deki güncel fiyatlarına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz: