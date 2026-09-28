Tesla, Model S ve Model X üretim hatlarını insansı robotu Optimus’a devretmesine rağmen, küçük parçaların hassas montaj süreçleri nedeniyle seri üretimde ciddi aksaklıklar yaşıyor.

Tesla, insansı robotu Optimus’un seri üretim kapasitesini artırmak amacıyla bu yılın başlarında bir karar alarak Model S ve Model X otomobil üretim hatlarını robot üretimine aktarmıştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Ancak The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirketin haftalık 20.000 adet Optimus üretme hedefine ulaşması oldukça zor görünüyor. Geçtiğimiz ay haftada yalnızca "birkaç yüz robot" üretebilen Tesla, otomobil parçalarına kıyasla çok daha küçük ve yüksek hassasiyet gerektiren Optimus bileşenlerini hizalamakta ve monte etmekte ciddi üretim sıkıntılarıyla karşılaşıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Optimus’un üretiminde büyük sıkıntılar var

Tesla’nın şu anda üretimini gerçekleştirdiği "V3" nesil Optimus robotları, önceki versiyonlara kıyasla daha hafif bir yapıda tasarlanmış ve gövde üzerine daha fazla kameraya sahip. Buna rağmen robotun el ve ön kol bölümlerinde yer alan 100**’den fazla küçük vida ve parçanın hâlâ bir işçi tarafından manuel olarak monte edilmesi** gerekiyor. Bu durum, tam otomasyon hedeflenen üretim hattında ciddi bir darboğaz yaratıyor.

Öte yandan, dokunma sensörlerinin tek tek değiştirilmesini kolaylaştırarak dayanıklılığı artırması hedeflenen "hisseden eldiven" teknolojisinin henüz geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Bu eldiven tamamlanmadığı için mevcut modellerde sensör arızalarında tüm elin değiştirilmesi zorunluluğu devam ediyor.

Elon Musk’ın "şirket tarihinin en büyük ürünü olacak" şeklinde tanımladığı Optimus, yıllardır uzayan gecikmelerle gündemde. Robotlar şu anda genel amaçlı kullanım veya uzaktan kontrol yöntemi yerine sadece Tesla tesislerindeki belirli alanlarda kısıtlı görevleri yerine getirmek için dahili olarak kullanımda. Şirket, robotları doğrudan satmak yerine başlangıçta kiralama yöntemiyle kullanıma sunmayı ve bu süreçte toplanacak eğitim verileriyle sistemleri geliştirmeyi planlıyor. Ancak bu verilerin toplanabilmesi için önce robotların sahaya inmesi şart.