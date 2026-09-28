Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Tesla Optimus’un Üretiminde Sıkıntılar Başladı: Haftalık 20 Bin Robot Üretmek Hayal Olabilir!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Tesla, Model S ve Model X üretim hatlarını insansı robotu Optimus’a devretmesine rağmen, küçük parçaların hassas montaj süreçleri nedeniyle seri üretimde ciddi aksaklıklar yaşıyor.

Tesla Optimus’un Üretiminde Sıkıntılar Başladı: Haftalık 20 Bin Robot Üretmek Hayal Olabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tesla, insansı robotu Optimus’un seri üretim kapasitesini artırmak amacıyla bu yılın başlarında bir karar alarak Model S ve Model X otomobil üretim hatlarını robot üretimine aktarmıştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ancak The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre, şirketin haftalık 20.000 adet Optimus üretme hedefine ulaşması oldukça zor görünüyor. Geçtiğimiz ay haftada yalnızca "birkaç yüz robot" üretebilen Tesla, otomobil parçalarına kıyasla çok daha küçük ve yüksek hassasiyet gerektiren Optimus bileşenlerini hizalamakta ve monte etmekte ciddi üretim sıkıntılarıyla karşılaşıyor.

İçerikten Görseller

Tesla Optimus’un Üretiminde Sıkıntılar Başladı: Haftalık 20 Bin Robot Üretmek Hayal Olabilir!
teslaic

Optimus’un üretiminde büyük sıkıntılar var

teslaic

Tesla’nın şu anda üretimini gerçekleştirdiği "V3" nesil Optimus robotları, önceki versiyonlara kıyasla daha hafif bir yapıda tasarlanmış ve gövde üzerine daha fazla kameraya sahip. Buna rağmen robotun el ve ön kol bölümlerinde yer alan 100**’den fazla küçük vida ve parçanın hâlâ bir işçi tarafından manuel olarak monte edilmesi** gerekiyor. Bu durum, tam otomasyon hedeflenen üretim hattında ciddi bir darboğaz yaratıyor.

Öte yandan, dokunma sensörlerinin tek tek değiştirilmesini kolaylaştırarak dayanıklılığı artırması hedeflenen "hisseden eldiven" teknolojisinin henüz geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Bu eldiven tamamlanmadığı için mevcut modellerde sensör arızalarında tüm elin değiştirilmesi zorunluluğu devam ediyor.

Elon Musk’ın "şirket tarihinin en büyük ürünü olacak" şeklinde tanımladığı Optimus, yıllardır uzayan gecikmelerle gündemde. Robotlar şu anda genel amaçlı kullanım veya uzaktan kontrol yöntemi yerine sadece Tesla tesislerindeki belirli alanlarda kısıtlı görevleri yerine getirmek için dahili olarak kullanımda. Şirket, robotları doğrudan satmak yerine başlangıçta kiralama yöntemiyle kullanıma sunmayı ve bu süreçte toplanacak eğitim verileriyle sistemleri geliştirmeyi planlıyor. Ancak bu verilerin toplanabilmesi için önce robotların sahaya inmesi şart.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google'dan Yapay Zekâda Yeni Dönem: Gemini 3.8 Live Avatar Duyuruldu!

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Google Gemini, Kendi Kendine 3 Şirketi Hackledi!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

Google'ın Türk Yapay Zekâ Liderinden Açıklama Geldi: Gemini 4 Çok Yakında Geliyor!

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

NVIDIA CEO'su Jensen Huang: "Yapay Zekâ Modelleri Kontrol Edilemiyorsa Laboratuvarlar Kapatılmalı"

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

Matematik Dünyasıyla Ters Düşen OpenAI Sonunda Çözümü Buldu

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

140 Yıllık Sanal Futbol Eğitimi Alan Robot Sahaya Çıktı: Karşınızda "Messinator"!

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

OpenAI, GPT-6 Ailesini Genişletti: Daha Ucuz ve Akıllı GPT-6 Sol ve GPT-6 Luna Tanıtıldı

Tesla Robotik

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

35 Gün Pil Ömrü Sunan Akıllı Saat HONOR Watch 6 Türkiye’de: İşte Fiyatı

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

“404 Not Found”daki 404 Sayısı Nereden Geliyor?

En İyi Buzdolabı Markaları

En İyi Buzdolabı Markaları

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com