Tesla'nın otonom sürüş sistemi FSD'de Elon Musk'a özel bir sürüş modu bulunduğu tespit edildi. "Elon Mode" isimli sürüş modu, sürücüyü otopilottan tamamen bağımsız hale getiriyor.

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil şirketlerinden Tesla'nın, patronu Elon Musk için özel bir sürüş moduna sahip olduğu tespit edildi. Tesla otomobiller üzerine çalışmalar yapan ve sosyal medyada "greentheonly" ismini kullanan bir hacker tarafından tespit edilen ve "Elon Mode" olarak isimlendirilen sürüş modunun, Tesla otomobillerdeki FSD isimli otonom sürüş sistemine çağ atlattığı anlaşıldı. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın bu sistemi aktif olarak kullandığı düşünülüyor.

2017 yılından beri Tesla'nın yazılımları üzerinde çalışan greentheonly, Tesla'nın üzerinde çalıştığı ancak henüz kullanıcılara sunmadığı FSD özelliklerini sızdırmasıyla biliniyor. İşte Elon Mode özelliği de bunlardan bir tanesi. Tesla'nın bu özel moddaki özellikleri bir gün diğer müşterilere sunup sunmayacağı bilinmiyor olsa da bilgisayar korsanı, gizlenmiş özelliklerin hiç fena olmadığını söylüyor. Peki Elon Mode özelliğinde neler var?

Elon Mode, tam anlamıyla otonom sürüş sağlıyor!

greentheonly, FSD'nin gizli Elon Mode özelliğini test etmekten de geri kalmadı. Bir Tesla Model X kullanmayı tercih eden hacker, Elon Mode aktif edildiği zaman sürücünün tamamen bağımsız hale geldiğini söylüyor. FSD, normal koşullar altında tam otonomluk sunmuyor. Otomobiller, sürücünün sürekli olarak yolu takip etmesini istiyor. Direksiyon bırakılırsa veya kabindeki kameralarla sürücünün yola odaklanmadığı tespit edilirse, sistem kendisini kapatıyor. İşte Elon Mode, bu durumu ortadan kaldırıyor. Yani bu mod, güvenliği azaltsa da otonom sürüşün seviyesini yükseltiyor.

Elon Mode'daki tek önemli özellik bu değil. Hacker, aracın otoyollardaki sürüş hızının düştüğünü de söylüyor. Görünen o ki Elon Musk, yüksek hızları çok da sevmiyor. Belki de iş insanı, Tesla ile yol alırken hiçbir şekilde araçla ilgilenmediği için böyle bir şey tercih etmiştir. Bunu bilmenin hiçbir yolu yok. İş insanının Twitter hesabını da kontrol ettik ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yaptığını göremedik.

İşte Elon Mode aktif edilmiş FSD'nin özelliklerini gösteren video: