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Tesla’nın Uçan Arabasına Rakip Geliyor! Bir Uçan Araba Daha…

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XPeng, altı tekerlekli bir arazi aracıyla onun arka bölmesinde taşınan iki kişilik hava aracını bir araya getirdi. Yaklaşık 300 bin dolarlık sistemin, 2027’nin ikinci yarısında sınırlı ticari uçuşlara başlaması planlanıyor.

Tesla’nın Uçan Arabasına Rakip Geliyor! Bir Uçan Araba Daha…
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Elon Musk’ın roket iticileriyle zıplayan Tesla Roadster prototipini tanıtmasının ardından Çinli elektrikli otomobil üreticisi XPeng de uçan araba rekabetinde kendi yaklaşımını gösterdi. Şirketin CEO’su Deli Zhao’ya göre Tesla’nın aracı uçmuyor, yalnızca havaya zıplıyor. XPeng’in çözümünde ise otomobilin tamamı havalanmıyor; arka bölmede taşınan ayrı bir hava aracı uçuşa geçiyor.

Lizbon’daki Web Summit etkinliğinde tanıtılan sistem, Çin’in düşük irtifa uçuşlarına dayalı ekonomik faaliyetleri geliştirme vizyonunun bir parçası. Yaklaşık 300 bin dolarlık fiyatla sunulacak sistemin, 2027’nin ikinci yarısında acil servisler ve macera arayan kullanıcılar için sınırlı ticari uçuşlara başlaması hedefleniyor.

İçerikten Görseller

Tesla’nın Uçan Arabasına Rakip Geliyor! Bir Uçan Araba Daha…
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Altı tekerlekli aracın arka bölmesinde iki kişilik hava aracı taşınıyor

Aridge adını taşıyan sistem, karada ve havada farklı araçların görev aldığı iki parçalı bir yapıya sahip. Karadaki taşıyıcı, altı tekerlekli elektrikli bir arazi aracı. İki kişilik hava aracı ise kullanılmadığı zamanlarda bu taşıyıcının arka bölmesinde duruyor.

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Yaklaşık 5,5 metre uzunluğundaki “ana gemi”, standart bir park yerine sığabiliyor ve karada 1.000 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Böylece hava aracını uçuşun yapılacağı noktaya kadar karadan taşımak mümkün oluyor.

CEO’ya göre kontrolünü öğrenmek beş dakika sürüyor

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Arka bölmeden çıkıp katlanmış parçaları açılan hava aracı, bu hareketiyle “Transformers” robotlarını andırıyor. Tamamen karbon fiberden üretilen iki kişilik modül, altı pervanesiyle elektrikli dikey kalkış ve iniş, yani eVTOL uçuşu yapabiliyor.

Hem manuel hem de otonom uçuş modları bulunan araç, elle kullanımda bir joystick ile kontrol ediliyor. Deli Zhao’nun iddiasına göre bu kontrol sistemini öğrenmek için beş dakika yeterli.

Şimdilik 30 kilometre uçabiliyor

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Hava aracının mevcut uçuş menzili 30 kilometre seviyesinde. Şirket, bataryanın enerji yoğunluğunu artırarak bu mesafeyi kısa süre içinde iki katına çıkarmayı planlıyor. Araç, yerden 1 kilometre yüksekliğe kadar tırmanabiliyor.

İlk kullanım alanları ise Çin’deki onaylı park alanları ve zorlu arazi koşullarında müdahale gerektiren acil durumlar olacak. Dolayısıyla başlangıçta her yerde serbestçe uçabilen bir araçtan ziyade belirli alan ve görevlerle sınırlı bir kullanımdan söz ediliyor.

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Araba Tesla

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