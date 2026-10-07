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Batman Hayranlarını Üzecek Haber: "The Batman Part II" Çekimleri Askıya Alındı

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Matt Reeves'in ailevi nedenlerle projeye ara vermesi üzerine "The Batman Part II" filminin çekimleri geçici olarak durduruldu.

Batman Hayranlarını Üzecek Haber: "The Batman Part II" Çekimleri Askıya Alındı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

"The Batman"in devam filmini merakla bekleyen hayranları üzen bir gelişme yaşandı.

Filmin yönetmeni Matt Reeves’in ailevi bir mesele nedeniyle projeye ara vermesi üzerine "The Batman Part II" çekimleri geçici olarak durduruldu.

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Batman Hayranlarını Üzecek Haber: "The Batman Part II" Çekimleri Askıya Alındı
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Çekimler neden durduruldu?

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DC Studios tarafından yapılan resmî açıklamada, Matt Reeves'e bu süreçte tam destek verildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Matt Reeves’in ailevi bir konuya odaklanabilmesi adına 'The Batman Part II' yapımı geçici olarak durdurulmuştur. Matt, DC Studios’un tam desteğine sahiptir ve bu yolculuğa en kısa sürede devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Mayıs ayından bu yana Londra’da sürdürülen çekimlerin ne zaman yeniden başlayacağı henüz netleşmedi. Vizyon tarihi daha önce 18 Şubat 2028 olarak açıklanan filmin bu ertelemeden etkilenip etkilenmeyeceğini söylemek için ise henüz erken olduğu ifade ediliyor.

Sürecin perde arkası

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Sektör kaynakları ve yakın takipçiler için bu karar tamamen sürpriz sayılmaz. Yönetmen Reeves'in, filmin senaryosunu yazmaya başladığı üç yıl öncesinden bu yana özel hayatında ciddi ve devam eden bir ailevi durumla mücadele ettiği biliniyordu. Projedeki takvim kaymalarının ve ertelemelerin arkasındaki temel sebebin de bu süreç olduğu belirtiliyor.

Aksaklıklara rağmen filmin oyuncu kadrosu oldukça heyecan verici. Robert Pattinson, Andy Serkis, Barry Keoghan, Jeffrey Wright ve Colin Farrell gibi ilk filmden tanıdığımız isimler rollerine geri dönüyor. Ayrıca devam filminde kadroya Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Brian Tyree Henry, Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham ve Sebastian Koch gibi yıldız isimler dâhil oluyor.

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