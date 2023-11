The Car of the Year 2024 etkinliği için finale kalan otomobiller açıklandı. 7 araç, finalist olarak açıklanırken modellerin hepsi de birbirinden iddialı.

Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan "The Car of the Year" (Yılın Otomobili) etkinlikleri için finalistler açıklandı. Bu yıl birbirinden iddialı 7 otomobil, yılın en iyi otomobili ünvanını alabilmek için rekabet edecek.

Yılın Otomobili komitesi tarafından açıklanan finalistlere baktığımızda elektrik dönüşümünün etkisinin devam ettiğini görüyoruz. Zira finalistlerin hepsi de ya doğuştan elektrikli ya da elektrikli versiyonlara sahip. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, yılın en iyisi olmaya aday otomobillere bakalım.

The Car of the Year 2024 finalistleri:

BMW 5 Serisi

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot E-3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30

BMW 5 Serisi

Otomobil tutkunlarını her zaman mest eden BMW 5 Serisi, yepyeni tasarım detayları ile geçtiğimiz ay tanıtıldı. Bu kez i5 olarak anılan elektrikli versiyona da sahip olan otomobil, The Car of the Year için iddialı adaylar arasında bulunuyor.

BYD Seal

BYD Seal, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye de gelecek olan bir sedan. Doğuştan elektrikli otomobil, iF Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. 3,8 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabilen BYD Seal, yılın en iyisi olmasa bile tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşacak gibi görünüyor.

Kia EV9

Türk tasarımcı Berk Erner imzasını taşıyan Kia EV9, Güney Koreli şirketin bugüne kadarki en iddialı modellerinden bir tanesi. Bizce The Car of the Year için en güçlü aday olan Kia EV9, fütüristik tasarımı ve tam elektrikli yapısıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Peugeot E-3008

Peugeot'nun 408 ile ortaya koyduğu yepyeni tasarım dilini benimseyen Peugeot E-3008, adından da anlaşılabileceği üzere elektrikli motora sahip.

Renault Scenic

Yıllarca MPV türünde bir otomobil olarak karşımıza çıkan Renault Scenic, bundan birkaç ay önce yenilendi. Artık bir SUV olarak karşımıza çıkan otomobil, elektrikli motoru ve Renault için fazla iddialı tasarımı ile tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Toyota C-HR

Toyota'nın Türkiye'de ürettiği ve yıllardır yenileme yapmadığı C-HR isimli modeli, bu yıl nihayet yenilendi. Araç, Toyota'nın yeni yeni geçiş yaptığı tasarım dilini benimsiyor ve hibrit motor seçeneği sunmaya devam ediyor.

Volvo EX30

EX30, Volvo için özel bir SUV. Zira bu otomobil, Volvo'nun bugüne kadar ürettiği en küçük SUV. Tam elektrikli yapısı ve 426 kilometre menzil değeri ile etkileyici modeller arasında bulunan Volvo EX30, The Car of the Year 2024'te öne çıkan modeller arasında yer alacak gibi duruyor.