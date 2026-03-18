Nihayet Geldi: Spider-Man: Brand New Day İlk Fragmanıyla Karşımızda [Video]

Bir süredir fragmandan görüntülerin sızdırıldığı Spider-Man: Brand New Day nihayet ilk fragmanıyla karşımızda.

Marvel severlerin uzun süredir beklediği an sonunda geldi. Tom Holland’ın yeniden Peter Parker olarak karşımıza çıktığı Spider-Man: Brand New Day filminin ilk fragmanı yayımlandı.

Spider-Man: Brand New Day, dört yılı aşkın süredir Marvel Cinematic Universe içinde görülmeyen Spider-Man’in dönüşünü temsil ediyor. Bir süredir fragmana dair görüntüler sızarken, bugün nihayet resmî olarak yayımlandı.

Spider-Man: Brand New Day fragmanı

Fragman bol aksiyonun yanı sıra duygusal anlara da yer verirken, filmde yer alacak bazı kötü karakterlere dair de ipuçları sunuyor. Filmin yapım süreci boyunca ortaya atılan pek çok söylenti olsa da fragman bu iddiaların büyük kısmının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.

Yine de sürprizler olmayacak değil. Aksine yeni filmde Spider-Man’in geleceğine dair gizemli detaylar dikkat çekiyor. Ayrıca hikâyenin Marvel evreninin genel gidişatına nasıl bağlanacağı da merak konusu.

Spider-Man: Brand New Day, 31 Temmuz 2026’da sinemalarda olacak.